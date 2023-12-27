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Простой и вкусный салат "Эстонский" с баклажанами: хит любого праздничного стола

1:39
Еда

Попробуйте приготовить на новогодний стол простой, но при этом очень вкусный салат "Эстонский" по рекомендации дзен-канала "Почавкаем. Рецепты".

Простой и вкусный салат "Эстонский" с баклажанами: хит любого праздничного стола
Фото: openverse.org by alex.sajan11 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Это блюдо из обжаренных баклажанов с луком, чесноком, зеленью и помидорами понравится тем, кто предпочитает салаты без мяса. Это невероятно вкусно!

Ингредиенты

  • 1 луковица;
  • 1 средний баклажан;
  • 1-2 зубчика чеснока;
  • небольшой пучок укропа и петрушки;
  • 1 яйцо;
  • несколько помидоров черри (или пара обычных помидоров).

Приготовление

1. Луковицу нарежьте полукольцами, обжарьте её на растительном масле примерно 2-3 минуты.

2. Нарежьте баклажан средними кубиками. Добавьте его с луку на сковороде и обжаривайте на среднем огне, пока баклажан не будет полностью готов и не станет румяным. (на это уйдёт приблизительно 7-8 минут).

3. Добавьте к баклажану с луком на сковороде измельчённый чеснок, перемешайте.

4. Мелко нарежьте зелень, добавьте её к обжаренным баклажанам, перемешайте.

5. Нарежьте кубиками 1 варёное яйцо.

6. Помидоры черри нарежьте на половинки (или просто кубиками нарежьте обычные помидоры).

7. Смешайте в салатнике помидоры, варёное яйцо, обжаренные баклажаны с луком, зеленью и чесноком. Подсолите, добавьте по вкусу чёрный молотый перец, майонез, ещё раз хорошо перемешайте.

 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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