Попробуйте приготовить на новогодний стол простой, но при этом очень вкусный салат "Эстонский" по рекомендации дзен-канала "Почавкаем. Рецепты".
Это блюдо из обжаренных баклажанов с луком, чесноком, зеленью и помидорами понравится тем, кто предпочитает салаты без мяса. Это невероятно вкусно!
Ингредиенты
Приготовление
1. Луковицу нарежьте полукольцами, обжарьте её на растительном масле примерно 2-3 минуты.
2. Нарежьте баклажан средними кубиками. Добавьте его с луку на сковороде и обжаривайте на среднем огне, пока баклажан не будет полностью готов и не станет румяным. (на это уйдёт приблизительно 7-8 минут).
3. Добавьте к баклажану с луком на сковороде измельчённый чеснок, перемешайте.
4. Мелко нарежьте зелень, добавьте её к обжаренным баклажанам, перемешайте.
5. Нарежьте кубиками 1 варёное яйцо.
6. Помидоры черри нарежьте на половинки (или просто кубиками нарежьте обычные помидоры).
7. Смешайте в салатнике помидоры, варёное яйцо, обжаренные баклажаны с луком, зеленью и чесноком. Подсолите, добавьте по вкусу чёрный молотый перец, майонез, ещё раз хорошо перемешайте.
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