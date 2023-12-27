Нарядная закуска готовится очень быстро: очарует гостей вкусом и видом

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Новогодние елочки на праздничный стол — простое красивое блюдо, которое притянет взгляды гостей. Приготовить его проще простого. Рецептом поделился Telegram-канал "Секрет дачи | Дом и Сад".

Фото: https://spb.hse.ru/soc is licensed under https://spb.hse.ru/soc/illuminated/news/327506254.html

Ингредиенты:

Яйца — 2 шт.

Печень минтая или трески — 100 г.

Майонез.

Готовые тарталетки.

Укроп — пучок.

Красная икра — для украшения

Приготовление:

1. Яйца отварить. Взять большую миску. Сложить в неё яйца, печень минтая или трески, майонез.

2. Взять толкушку для картошки и размять все ингредиенты, пока масса не станет однородной.

3. Положить массу в кондитерский мешок или воспользоваться пищевым пакетом. Выдавить начинку в тарталетки.

4. Посыпать начинку укропом. Украсить икринками. Вместо них можно взять семена гранат.

Получится красочная полезная закуска.