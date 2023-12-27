Новогодние елочки на праздничный стол — простое красивое блюдо, которое притянет взгляды гостей. Приготовить его проще простого. Рецептом поделился Telegram-канал "Секрет дачи | Дом и Сад".
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Яйца отварить. Взять большую миску. Сложить в неё яйца, печень минтая или трески, майонез.
2. Взять толкушку для картошки и размять все ингредиенты, пока масса не станет однородной.
3. Положить массу в кондитерский мешок или воспользоваться пищевым пакетом. Выдавить начинку в тарталетки.
4. Посыпать начинку укропом. Украсить икринками. Вместо них можно взять семена гранат.
Получится красочная полезная закуска.
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