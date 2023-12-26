Этот пирог всегда выручит, когда нужен сытный завтрак. Он также подойдёт на ужин. готовить его очень просто. Рецептом поделился Telegram-канал "Дачный советник — дача | огород".
Ингредиенты:
Для начинки:
Приготовление:
1. В кефир кладём соду и оставляем на 5 минут. Затем добавляем остальные ингредиенты и хорошо перемешиваем.
2. Выливаем половину теста в форму, смазанную маслом и посыпанную мукой.
3. Выкладываем сырой фарш, смешанный с луком, приправами, и заливаем сверху вторую половину теста.
Выпекаем при 170°C, примерно 40 минут.
Многие дачники предпочитают высаживать бархатцы рядом с грядками, так как эти цветы выделяют в воздух фитонциды, способные отпугивать вредителей.