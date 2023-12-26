Простой заливной пирог выручит, когда нужен сытный завтрак или ужин

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот пирог всегда выручит, когда нужен сытный завтрак. Он также подойдёт на ужин. готовить его очень просто. Рецептом поделился Telegram-канал "Дачный советник — дача | огород".

Фото: https://www.flickr.com/photos/roland/6567454957/ by Roland Tanglao is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Ингредиенты:

1 стакан муки.

1 стакан кефира.

2 яйца.

0.5 чайной ложки соли.

1 чайная ложка соды.

Для начинки:

300 г фарша.

2-3 лука, нарезанных кубиками.

Соль, перец — по вкусу

Приготовление:

1. В кефир кладём соду и оставляем на 5 минут. Затем добавляем остальные ингредиенты и хорошо перемешиваем.

2. Выливаем половину теста в форму, смазанную маслом и посыпанную мукой.

3. Выкладываем сырой фарш, смешанный с луком, приправами, и заливаем сверху вторую половину теста.

Выпекаем при 170°C, примерно 40 минут.