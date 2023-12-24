Оригинальный новогодний салат с шампиньонами

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Необычный новогодний салат с шапминьонами станет изюминкой вашего новогоднего стола.

Фото: https://pixabay.com/photo-1168330/ archive copy by hyun chun kim

Разогрейте духовку до 425°. Сбрызните шампиньоны и свеклу небольшим количеством оливкового масла (по отдельности). Выложите грибы на противень, застеленный фольгой, и приправьте щепоткой соли. Запекайте в течение 8 минут. Переложите грибы на тарелку, застеленную бумажными полотенцами.

Переложите шампиньоны на тарелку, застеленную бумажными полотенцами. Продолжайте обжаривать свеклу ещё 10 минут. Дайте всем овощам остыть до готовности к подаче.

Смешайте цикорий, кудрявый салат, рукколу и редис в большой миске. Добавьте все охлажденные обжаренные овощи. Перемешайте салат с гранатовым соусом. Попробуйте салат на вкус и приправьте по мере необходимости солью и свежемолотым чёрным перцем. Выложите салат в большую сервировочную миску или блюдо. Украсьте засахаренными грецкими орехами и раскрошенным сыром.

Инредиенты: ½ фунта шампиньонов, очищенных от плодоножек и тонко нарезанных, 4 маленькие красные свеклы, очищенные и разрезанные на четвертинки, 4 маленькие золотистые свеклы, очищенные и разрезанные на четвертинки, оливковое масло по вкусу, кошерная соль по вкусу, 1 кочан радиккио, очищенный от сердцевины и тонко нарезанный, 1 кочан фризе, очищенный от сердцевины и разорванный на части (удалите все тёмные наружные листья), 2-3 большие горсти рукколы, 1 редька, очищенная от кожуры и тонко нарезанная, 1 долька сыра, измельчённый свежемолотый чёрный перец.