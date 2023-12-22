Воплощение нежности: простой, но безумно вкусный салат с кальмарами и яйцом

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Закуски с кальмарами всегда пользуются успехом во время праздничных застолий. Помимо этого, вы можете побаловать своих домашних, предложив им салат с кальмарами к ужину.

Фото: wikimedia.org by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Попробуйте приготовить нежный салат с кальмарами по рекомендации VK-сообщества "Любимые рецепты". Уверены — он вам точно понравится!

Ингредиенты:

отварные кальмары — 100-150 гр (можно взять уже готовые, консервированные, в банке);

1-2 огурца;

2 варёных яйца;

красная луковица;

сметана, майонез или йогурт для заправки;

зелень.

Приготовление

Нарежьте соломкой огурцы и варёные яйца. Тонко, полукольцами нарежьте красный лук и варёные или консервированные кальмары. Добавьте мелко нарезанную зелень, заправьте сметаной или майонезом, добавьте соль и перец по вкусу.