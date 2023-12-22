Закуски с кальмарами всегда пользуются успехом во время праздничных застолий. Помимо этого, вы можете побаловать своих домашних, предложив им салат с кальмарами к ужину.
Попробуйте приготовить нежный салат с кальмарами по рекомендации VK-сообщества "Любимые рецепты". Уверены — он вам точно понравится!
Ингредиенты:
Приготовление
Нарежьте соломкой огурцы и варёные яйца. Тонко, полукольцами нарежьте красный лук и варёные или консервированные кальмары. Добавьте мелко нарезанную зелень, заправьте сметаной или майонезом, добавьте соль и перец по вкусу.
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