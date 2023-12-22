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Воплощение нежности: простой, но безумно вкусный салат с кальмарами и яйцом

0:55
Еда

Закуски с кальмарами всегда пользуются успехом во время праздничных застолий. Помимо этого, вы можете побаловать своих домашних, предложив им салат с кальмарами к ужину.

Воплощение нежности: простой, но безумно вкусный салат с кальмарами и яйцом
Фото: wikimedia.org by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Попробуйте приготовить нежный салат с кальмарами по рекомендации VK-сообщества "Любимые рецепты". Уверены — он вам точно понравится!

Ингредиенты:

  • отварные кальмары — 100-150 гр (можно взять уже готовые, консервированные, в банке);
  • 1-2 огурца;
  • 2 варёных яйца;
  • красная луковица;
  • сметана, майонез или йогурт для заправки;
  • зелень.

Приготовление

Нарежьте соломкой огурцы и варёные яйца. Тонко, полукольцами нарежьте красный лук и варёные или консервированные кальмары. Добавьте мелко нарезанную зелень, заправьте сметаной или майонезом, добавьте соль и перец по вкусу.

Салат из кальмаров с огурцом.Необыкновенно вкусный и нежный.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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