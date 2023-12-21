Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как эффективно подкормить клубнику
Эрантис зацветёт прямой зимой: соседи удивятся
SmolNarod: Смоленские «суверены» атаковали госучреждения
Французский политик Филиппо обратил внимание, что помощь Киеву слишком разорительна для Парижа
Не только селёдка: новый рецепт вкуснейшего салата "грибы под шубой"
NI: американские истребители не могут конкурировать с российским Су-35
Твоя собака может служить в полиции?
Растения для спальни: какие наиболее целебны?
Китай потребовал от Украины убрать компанию КНР из списка спонсоров военного конфликта

Топовый салат в честь Зелёного Дракона заменит надоевшую "Селёдку под шубой"

1:59
Еда

Если вы хотите удивить свою семью необычным блюдом, придуманным в честь символа праздника — зелёного деревянного дракона, то этот салат подойдёт. Он е станет отличной альтернативой привычном блюду "Селёдка под шубой". Рецептом поделился портал "Внимание, новости!"

Топовый салат в честь Зелёного Дракона заменит надоевшую "Селёдку под шубой"
Фото: Youtube-канал "ВКУСНО и ПОЛЕЗНО"

Ингредиенты

  • Морской коктейль в рассоле — 200 г.
  • Консервированная кукуруза — 200 г.
  • Рис — 150 г.
  • Яйца — 4 шт.
  • Огурец — 1 шт.
  • Киви — 3 шт.
  • Листья салата — 2 шт.
  • Натуральный йогурт — по вкусу.
  • Соль и перец — по вкусу.

Приготовление

1. Отварить рис и яйца до готовности.

2. В морском коктейле слить рассол и откинуть его на дуршлаг. Из банки с кукурузой вылить жидкость.

3. Яйца и огурец нарезать кубиками.

4. В большой ёмкости смешать все подготовленные ингредиенты. Посолить, поперчить по вкусу и заправить натуральным йогуртом.

5. Для оформления салата подготовить киви: очистить и разрезать его пополам, нарезать половинки тонкими ломтиками.

6. На праздничном блюде выложить ложкой салат в виде дракона. Заготовка будет напоминать полумесяц. Покрыть салат ломтиками киви внахлёст, чтобы получилась своеобразная "чешуя" дракона.

7. Использовать фантазию, чтобы создать ушки, хребет и хвостик из треугольников, вырезанных из огурца. Яичный белок отлично подойдет для глаз, а чёрные маслины можно использовать для зрачков и носика.

8. Прикрепить листья салата к хребту. Салат "Дракончик" полностью готов. Поместить его в холодильник на 30 минут перед сервировкой на праздничный стол.

САЛАТ ДРАКОН НА НОВОГОДНИЙ СТОЛ 2024
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Российские артисты запоют на французском в новогоднем кино

Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".

Российские артисты Орбакайте, Агутин, Валерия запоют на французском языке в новогоднем кино
Новая вкусная закуска с крабовыми палочками на новогодний стол: готовится за 10 минут
Простая и нарядная закуска из крабовых палочек для новогоднего стола за 10 минут
Как настоящие: порадуйте своих гостей закуской "грибочки-боровички"
Орхидея зацветёт как бешеная: приготовьте подкормку для растения из этого овоща — бутонов не сосчитаете
Юлия Тимошенко: "Есть только два пола — мужской и женский" Дмитрий Плотников Эстония разработала стратегию "победы Украины над Россией" Любовь Степушова Пустые заводы и полные офисы с магазинами: где стыдятся работать россияне Олег Володин
Вкуснейшие пирожки из лаваша из трёх ингредиентов за несколько минут
Про шарлотку забудете: этот пирог готовится за минуты — всё смешали и отправили в духовку
Этот салат сметут первым: влюбит в себя необычным видом и вкусом
Этот салат сметут первым: влюбит в себя необычным видом и вкусом
Последние материалы
Китай потребовал от Украины убрать компанию КНР из списка спонсоров военного конфликта
Петербург стал стал одним из лидеров в России по числу самозанятых
Во время стрельбы в университете Праги погибли 11 человек
Корни и цветоносы полезут со всех щелей: эта подкормка улучшит рост орхидеи
Простой салат "Красная шапочка": вкусное и полезное блюдо для праздничного стола
Мэр Праги о стрельбе в столичном университете: "Думали, что подобные теракты происходят в США"
Суд отказал Киркорову в уменьшении кадастровой стоимости его квартиры на 90 млн рублей
Чиновник Узбекистана нецензурно послал Прилепина, призывавшего присоединить к РФ территории СССР
В Удмуртии резко сократилось производство электричества
Как создать гармоничное пространство: список вопросов, которые необходимых обсудить перед совместной жизнью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников