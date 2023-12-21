Топовый салат в честь Зелёного Дракона заменит надоевшую "Селёдку под шубой"

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите удивить свою семью необычным блюдом, придуманным в честь символа праздника — зелёного деревянного дракона, то этот салат подойдёт. Он е станет отличной альтернативой привычном блюду "Селёдка под шубой". Рецептом поделился портал "Внимание, новости!"

Фото: Youtube-канал "ВКУСНО и ПОЛЕЗНО"

Ингредиенты

Морской коктейль в рассоле — 200 г.

Консервированная кукуруза — 200 г.

Рис — 150 г.

Яйца — 4 шт.

Огурец — 1 шт.

Киви — 3 шт.

Листья салата — 2 шт.

Натуральный йогурт — по вкусу.

Соль и перец — по вкусу.

Приготовление

1. Отварить рис и яйца до готовности.

2. В морском коктейле слить рассол и откинуть его на дуршлаг. Из банки с кукурузой вылить жидкость.

3. Яйца и огурец нарезать кубиками.

4. В большой ёмкости смешать все подготовленные ингредиенты. Посолить, поперчить по вкусу и заправить натуральным йогуртом.

5. Для оформления салата подготовить киви: очистить и разрезать его пополам, нарезать половинки тонкими ломтиками.

6. На праздничном блюде выложить ложкой салат в виде дракона. Заготовка будет напоминать полумесяц. Покрыть салат ломтиками киви внахлёст, чтобы получилась своеобразная "чешуя" дракона.

7. Использовать фантазию, чтобы создать ушки, хребет и хвостик из треугольников, вырезанных из огурца. Яичный белок отлично подойдет для глаз, а чёрные маслины можно использовать для зрачков и носика.

8. Прикрепить листья салата к хребту. Салат "Дракончик" полностью готов. Поместить его в холодильник на 30 минут перед сервировкой на праздничный стол.