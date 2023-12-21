Если вы хотите удивить свою семью необычным блюдом, придуманным в честь символа праздника — зелёного деревянного дракона, то этот салат подойдёт. Он е станет отличной альтернативой привычном блюду "Селёдка под шубой". Рецептом поделился портал "Внимание, новости!"
Ингредиенты
Приготовление
1. Отварить рис и яйца до готовности.
2. В морском коктейле слить рассол и откинуть его на дуршлаг. Из банки с кукурузой вылить жидкость.
3. Яйца и огурец нарезать кубиками.
4. В большой ёмкости смешать все подготовленные ингредиенты. Посолить, поперчить по вкусу и заправить натуральным йогуртом.
5. Для оформления салата подготовить киви: очистить и разрезать его пополам, нарезать половинки тонкими ломтиками.
6. На праздничном блюде выложить ложкой салат в виде дракона. Заготовка будет напоминать полумесяц. Покрыть салат ломтиками киви внахлёст, чтобы получилась своеобразная "чешуя" дракона.
7. Использовать фантазию, чтобы создать ушки, хребет и хвостик из треугольников, вырезанных из огурца. Яичный белок отлично подойдет для глаз, а чёрные маслины можно использовать для зрачков и носика.
8. Прикрепить листья салата к хребту. Салат "Дракончик" полностью готов. Поместить его в холодильник на 30 минут перед сервировкой на праздничный стол.
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