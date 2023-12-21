Закуска со шпротами готовится быстро, она подойдёт для наслаждения крепкими напитками

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

На праздничном столе закуски занимают особое место, так как они отлично сочетаются с крепкими напитками. Быстро готовящаяся намазка из шпротов состоит из простых и доступных ингредиентов. Особенно аппетитно она выглядит на свежих ломтиках багета или хрустящих гренках. Сайт "Меню недели" поделился рецептом.

Фото: Youtube-канал "Меню недели" by Дарья Черненко

Ингредиенты

Шпроты — 240 г (в масле).

Сырок плавленый — 1 шт.

Яйцо — 2 шт.

Лимон — 1 долька.

Майонез — 2 ст. л.

Багет — 1 шт.

Зелень — по вкусу.

Приготовление

1. Нарезать отварные яйца и плавленый сыр средними кусочками.

2. Поместить в чашу блендера шпроты без масла, сыр, яйца, дольку лимона и майонез.

3. Измельчить до однородного состояния.

4. Переложить полученную массу в емкость для хранения.

Нежный паштет намазать на багет, хлеб или гренки. Перед подачей украсить веточками свежей зелени, например, укропом.