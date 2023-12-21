На праздничном столе закуски занимают особое место, так как они отлично сочетаются с крепкими напитками. Быстро готовящаяся намазка из шпротов состоит из простых и доступных ингредиентов. Особенно аппетитно она выглядит на свежих ломтиках багета или хрустящих гренках. Сайт "Меню недели" поделился рецептом.
Ингредиенты
Приготовление
1. Нарезать отварные яйца и плавленый сыр средними кусочками.
2. Поместить в чашу блендера шпроты без масла, сыр, яйца, дольку лимона и майонез.
3. Измельчить до однородного состояния.
4. Переложить полученную массу в емкость для хранения.
Нежный паштет намазать на багет, хлеб или гренки. Перед подачей украсить веточками свежей зелени, например, укропом.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".