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Легко сбросить вес помогут такие завтраки

1:06
Еда

Американский диетолог Лиза Янг поделилась секретами правильного питания для тех, кто стремится потерять вес. Она утверждает, что особенно важно начинать день с сбалансированного завтрака, источником белка.

Легко сбросить вес помогут такие завтраки
Фото: flickr. com by FitTasteTic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Первый прием пищи, по мнению эксперта, должен обязательно включать в себя белок. Идеальным завтраком, по ее мнению, могут быть яйца в любом из их вариантов приготовления — яичница, омлет или яйца пашот.

Альтернативой такому завтраку является овсянка с ягодами. Медленные углеводы, содержащиеся в овсянке, обеспечивают длительное чувство сытости, а клетчатка, содержащаяся в ягодах, также способствует этому эффекту.

Если предпочитаете омлет или яичницу на завтрак, Лиза Янг советует обогатить свой рацион смузи или добавлением в блюда семян льна и чиа, чтобы получить дополнительное количество клетчатки. Такой подход к завтраку поможет не только поддерживать чувство сытости, но и способствует эффективному контролю массы тела.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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