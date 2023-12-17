Легко сбросить вес помогут такие завтраки

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Американский диетолог Лиза Янг поделилась секретами правильного питания для тех, кто стремится потерять вес. Она утверждает, что особенно важно начинать день с сбалансированного завтрака, источником белка.

Фото: flickr. com by FitTasteTic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Первый прием пищи, по мнению эксперта, должен обязательно включать в себя белок. Идеальным завтраком, по ее мнению, могут быть яйца в любом из их вариантов приготовления — яичница, омлет или яйца пашот.

Альтернативой такому завтраку является овсянка с ягодами. Медленные углеводы, содержащиеся в овсянке, обеспечивают длительное чувство сытости, а клетчатка, содержащаяся в ягодах, также способствует этому эффекту.

Если предпочитаете омлет или яичницу на завтрак, Лиза Янг советует обогатить свой рацион смузи или добавлением в блюда семян льна и чиа, чтобы получить дополнительное количество клетчатки. Такой подход к завтраку поможет не только поддерживать чувство сытости, но и способствует эффективному контролю массы тела.