Тушеная капуста, которая удивит вкусом

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Для приготовления оригинальной тушеной капусты, выделите 300 граммов этого овоща и такое же количество мясного фарша. Кроме того, подготовьте

Фото: commons.wikimedia. org by MOs810 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

томатную пасту,

луковицу,

морковь,

один томат,

а также вашу любимую подборку специй.

На горячей сковороде обжарьте лук с морковью на растительном масле, после чего добавьте фарш и доведите его до полной готовности. Введите очищенный от шкурки томат, тушите несколько минут, затем добавьте ложку томатной пасты и стакан воды.

Тушите все ингредиенты в течение 10 минут, затем добавьте соль, перец и пряности, последним этапом внесите капусту. Дождитесь, пока капуста изменит цвет и станет мягкой. Такое блюдо можно подавать, украсив свежей зеленью. Этот метод готовки придает тушеной капусте необычный вкус и аромат.