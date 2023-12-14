Для приготовления оригинальной тушеной капусты, выделите 300 граммов этого овоща и такое же количество мясного фарша. Кроме того, подготовьте
На горячей сковороде обжарьте лук с морковью на растительном масле, после чего добавьте фарш и доведите его до полной готовности. Введите очищенный от шкурки томат, тушите несколько минут, затем добавьте ложку томатной пасты и стакан воды.
Тушите все ингредиенты в течение 10 минут, затем добавьте соль, перец и пряности, последним этапом внесите капусту. Дождитесь, пока капуста изменит цвет и станет мягкой. Такое блюдо можно подавать, украсив свежей зеленью. Этот метод готовки придает тушеной капусте необычный вкус и аромат.
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