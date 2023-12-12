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Топ-3 сорта чая

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Еда

Истинные ценители чая предпочитают черный чай в виде россыпи, а не пакетированный. Это позволяет лично убедиться в том, что производитель добавил в упаковку.

Топ-3 сорта чая
Фото: flickr. com by wallla3a is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Эксперты проекта "Эксперт цен" выделили несколько лучших торговых марок, которым можно доверять.

  • Ahmad Ceylon Tea high mountain: этот чай создает ароматный настой и обладает классическим вкусом черного чая. Он придает крепость заварке в чайничке, а также радует своим экономичным расходом.
  • Greenfield Golden Ceylon: крупнолистовой цейлонский чай с выразительным вкусом. Отлично подходит для ежедневного употребления, не наскучивая. Чай тщательно упакован, хотя его быстрый расход может быть недостатком.
  • Dilmah Ceylon: ароматный чай, создающий прозрачный настой с красноватым оттенком. Заварка обладает терпким и крепким вкусом, идеально подходит для любителей классики.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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