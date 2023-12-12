Истинные ценители чая предпочитают черный чай в виде россыпи, а не пакетированный. Это позволяет лично убедиться в том, что производитель добавил в упаковку.
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Эксперты проекта "Эксперт цен" выделили несколько лучших торговых марок, которым можно доверять.
Ahmad Ceylon Tea high mountain: этот чай создает ароматный настой и обладает классическим вкусом черного чая. Он придает крепость заварке в чайничке, а также радует своим экономичным расходом.
Greenfield Golden Ceylon: крупнолистовой цейлонский чай с выразительным вкусом. Отлично подходит для ежедневного употребления, не наскучивая. Чай тщательно упакован, хотя его быстрый расход может быть недостатком.
Dilmah Ceylon: ароматный чай, создающий прозрачный настой с красноватым оттенком. Заварка обладает терпким и крепким вкусом, идеально подходит для любителей классики.
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