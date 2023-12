Your browser does not support the audio element.

У вас нет времени на приготовление полноценного завтрака, но хочется чего-то вкусного? Мы предлагаем идею — хрустящие тосты с яйцом и сыром, которые можно приготовить всего за 5 минут.

Фото: flickr. com by Alpha from Melbourne, Australia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license