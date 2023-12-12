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Рецепт завтрака за 5 минут

1:09
Еда

У вас нет времени на приготовление полноценного завтрака, но хочется чего-то вкусного? Мы предлагаем идею — хрустящие тосты с яйцом и сыром, которые можно приготовить всего за 5 минут.

Рецепт завтрака за 5 минут
Фото: flickr. com by Alpha from Melbourne, Australia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Этот рецепт, подобный тем, что подают в кофейнях утром, был представлен редакторами Marie Claire.

Вам потребуются следующие ингредиенты:

  • Цельнозерновой хлеб;
  • 2 куриных яйца;
  • Сыр (предпочтительно твердые сорта);
  • Соль, перец;
  • Растительное масло для жарки.

И вот как приготовить этот восхитительный завтрак:

  1. Вырежьте середину из каждого ломтика хлеба, оставляя по два сантиметра с края. Обжаривайте хлеб с обеих сторон на сковороде.
  2. Разбейте яйцо в середину каждого ломтика хлеба. Жарьте яйца примерно 1-2 минуты, пока они не будут готовы.
  3. Положите ломтик сыра на первый тост и накройте вторым кусочком поджаренного хлеба. Продолжайте готовить сэндвич до полной готовности.
  4. Украсьте свой завтрак веточкой петрушки или любимой зеленью.

Теперь ваш быстрый и вкусный завтрак готов!

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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