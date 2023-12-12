Рецепт завтрака за 5 минут

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

У вас нет времени на приготовление полноценного завтрака, но хочется чего-то вкусного? Мы предлагаем идею — хрустящие тосты с яйцом и сыром, которые можно приготовить всего за 5 минут.

Фото: flickr. com by Alpha from Melbourne, Australia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Этот рецепт, подобный тем, что подают в кофейнях утром, был представлен редакторами Marie Claire.

Вам потребуются следующие ингредиенты:

Цельнозерновой хлеб;

2 куриных яйца;

Сыр (предпочтительно твердые сорта);

Соль, перец;

Растительное масло для жарки.

И вот как приготовить этот восхитительный завтрак:

Вырежьте середину из каждого ломтика хлеба, оставляя по два сантиметра с края. Обжаривайте хлеб с обеих сторон на сковороде. Разбейте яйцо в середину каждого ломтика хлеба. Жарьте яйца примерно 1-2 минуты, пока они не будут готовы. Положите ломтик сыра на первый тост и накройте вторым кусочком поджаренного хлеба. Продолжайте готовить сэндвич до полной готовности. Украсьте свой завтрак веточкой петрушки или любимой зеленью.

Теперь ваш быстрый и вкусный завтрак готов!