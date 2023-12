Your browser does not support the audio element.

Одной из основных гордостей каждой хозяйки при приготовлении омлета является его пышность. Если ваша яичная запеканка не так пышна, как хотелось бы, можно улучшить результат, добавив в смесь один секретный ингредиент.

Фото: flickr. com/photos/ayk/89544769/ by yajico from Japanese restaurant Toneri in Ebisu, Shibuya, Tokyo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license