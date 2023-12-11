Чуть-чуть этого ингредиента, и омлет станет воздушным

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Одной из основных гордостей каждой хозяйки при приготовлении омлета является его пышность. Если ваша яичная запеканка не так пышна, как хотелось бы, можно улучшить результат, добавив в смесь один секретный ингредиент.

Фото: flickr. com/photos/ayk/89544769/ by yajico from Japanese restaurant Toneri in Ebisu, Shibuya, Tokyo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Независимо от рецепта омлета и способа его приготовления, в него можно внести небольшую коррекцию, используя соду. Важно добавить соду вовремя. Как только яйца и молоко тщательно перемешаны и посолены, следует внести соду в смесь и также аккуратно перемешать все ингредиенты.

Основное правило в этом процессе — помнить, что соды следует использовать в очень небольших количествах, буквально маленькая щепотка. В противном случае у омлета может появиться характерный кисловатый привкус, который лучше избежать.