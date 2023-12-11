Одной из основных гордостей каждой хозяйки при приготовлении омлета является его пышность. Если ваша яичная запеканка не так пышна, как хотелось бы, можно улучшить результат, добавив в смесь один секретный ингредиент.
Независимо от рецепта омлета и способа его приготовления, в него можно внести небольшую коррекцию, используя соду. Важно добавить соду вовремя. Как только яйца и молоко тщательно перемешаны и посолены, следует внести соду в смесь и также аккуратно перемешать все ингредиенты.
Основное правило в этом процессе — помнить, что соды следует использовать в очень небольших количествах, буквально маленькая щепотка. В противном случае у омлета может появиться характерный кисловатый привкус, который лучше избежать.
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