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Какой стороной фольги оборачивать пищу для запекания

0:57
Еда

На кухне фольга давно признана незаменимым помощником, в которую можно завернуть практически любое блюдо, не беспокоясь о возможности перегорания еды.

Какой стороной фольги оборачивать пищу для запекания
Фото: flickr. com/photos/framore/99248026/ by frakorea is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Тем не менее, не всем известно, какую сторону фольги следует использовать для упаковки пищи, и многим кажется, что это не имеет значения.

Эксперты провели подсчеты и обнаружили, что отражающая способность глянцевой стороны составляет 88%, в то время как у матовой она всего лишь 80%. Кроме того, блестящая сторона обладает более гладкой поверхностью, что уменьшает вероятность прилипания продуктов к фольге, сообщает на hi-tech.mail.ru.

Следовательно, рекомендуется заворачивать пищу глянцевой стороной. Однако, даже если вы выберете матовую сторону, это не вызовет серьезных проблем. Разница не столь существенна, но она существует.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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