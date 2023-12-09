Молоко категорически запрещено: как испечь тончайшие блины

Исключительно тонкие блины, отлично подходящие для разнообразных начинок, представляют собой настоящее мастерство владения кулинарным искусством. Не все умеют готовить такие блины, однако секрет этого блюда довольно прост.
Ключевой момент заключается в том, что для приготовления таких блинов используется только вода, без добавления молока. Кроме того, точное соотношение ингредиентов играет здесь крайне важную роль.
На пол-литра воды приходится:
Процесс приготовления начинается с тщательного взбивания яиц с сахаром и солью, затем постепенно добавляется вода, постоянно перемешивая тесто. После этого мука добавляется несколькими порциями, каждый раз просеивая ее, и, в конце концов, добавляется растительное масло.
Блины выпекаются, как обычно, на хорошо разогретой сковороде.
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