Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Девушка Тимати Валентина Иванова рассказала о своем хобби
Врач Закиев: при высоком холестерине в рацион нужно включить жирную рыбу
Эти духи восхитят ароматом и стойким шлейфом: вы ахнете
NYT: к уменьшению финансирования Киева Вашингтоном привели действия Байдена
Всего три слова в ответ на выражение благодарности убьют отношения
Шольц считает, что в прекращении поставок газа в Европу виноват Путин
В Петербурге задержали гражданина США, обвиняемого в реабилитации нацизма
Российский пловец Колесников отказался от участия в Олимпийских играх 2024
Express: Запад не давал и не даст Украине корабли, потому что боится Россию

Молоко категорически запрещено: как испечь тончайшие блины

1:03
Еда

Исключительно тонкие блины, отлично подходящие для разнообразных начинок, представляют собой настоящее мастерство владения кулинарным искусством. Не все умеют готовить такие блины, однако секрет этого блюда довольно прост.

Молоко категорически запрещено: как испечь тончайшие блины
Фото: commons.wikimedia. org by Kagor is licensed under GNU Free Documentation License

Ключевой момент заключается в том, что для приготовления таких блинов используется только вода, без добавления молока. Кроме того, точное соотношение ингредиентов играет здесь крайне важную роль.

На пол-литра воды приходится:

  • два стакана муки,
  • 3 яйца,
  • столовая ложка растительного масла,
  • две столовые ложки сахара
  • и щепотка соли.

Процесс приготовления начинается с тщательного взбивания яиц с сахаром и солью, затем постепенно добавляется вода, постоянно перемешивая тесто. После этого мука добавляется несколькими порциями, каждый раз просеивая ее, и, в конце концов, добавляется растительное масло.

Блины выпекаются, как обычно, на хорошо разогретой сковороде.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
В Китае рассказали о необычной реакции России на резкое сокращение поставок газа в Европу

Реакция Российской Федерации на отказ государств Евросоюз от поставок российского природного газа была неожиданной, говорится в материале NetEase.

NetEase: поведение России после газового кризиса с ЕС стало сюрпризом для Запада
Агрессивная калина: почему нельзя сажать в саду этот кустарник
Агрессивная калина: почему нельзя сажать в саду этот кустарник
ВКС РФ: по Киеву нанесены ракетные удары
Зима началась для Украины мощным ракетным ударом стратегической авиации РФ
Первые русские в Японии: как японцы встретили северных соседей Сергей Лебедев Трагедия в Брянске показала, что СВО надо заканчивать во Львове Любовь Степушова TNSec: США обновит инструкцию массовых похорон во время ядерной войны Олег Володин
Президент Финляндии рассказал, как его шокировала оценка, данная Путиным Западу
В Китае рассказали, как Макрон поплатился за пренебрежение к России
В США признали провал наступательных операций ВСУ
В США признали провал наступательных операций ВСУ
Последние материалы
Шольц считает, что в прекращении поставок газа в Европу виноват Путин
В Петербурге задержали гражданина США, обвиняемого в реабилитации нацизма
Молоко категорически запрещено: как испечь тончайшие блины
Российский пловец Колесников отказался от участия в Олимпийских играх 2024
Express: Запад не давал и не даст Украине корабли, потому что боится Россию
В Россию вернулись Adidas и Reebok под новым брендом ASP
В Мирнограде украинский военный расстрелял троих сослуживцев, а затем убил себя
Nutrients: кофе и курение повышают риск развития артрита
Ни в коем случае не храните ключи в кошельке
Немного кошачьего наполнителя в цветочный горшок: произойдет захватывающее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников