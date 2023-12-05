Из йогурта и чили: рецепт этого индийского соуса будут спрашивать все знакомые

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Желаете поразить своих гостей и домочадцев своими кулинарными талантами? Попробуйте приготовить этот легкий соус с индийским колоритом. Несмотря на индийское происхождение рецепта, для его готовки не понадобятся дорогие и экзотические специи. Все необходимые компоненты можно легко найти в любом российском магазине.

Фото: flickr. com/photos/184594136@N08/50088084781/ by Alabama Extension is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для приготовления соуса понадобятся следующие ингредиенты: пучок мяты и кинзы, один небольшой зеленый перец чили, зубчик чеснока, йогурт без добавок, немного лимонного сока и соль.

Готовка этого соуса чрезвычайно проста. Просто нарежьте всю зелень, перец и чеснок, а затем поместите их в блендер вместе с остальными ингредиентами. Далее остается только довести смесь до однородной консистенции и подать на стол.

Как подчеркивает портал "Лайфхакер", чтобы сделать соус менее острым, рекомендуется удалить семечки из перца чили.