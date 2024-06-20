Этот самодельный моющий состав для пластиковых окон намного лучше магазинных средств и абсолютно безопасен

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Покупные средства для мойки ПВХ окон могут привести к противоположному результату

2:08
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Владелец Southampton Gutters Дин Мэй поделился с Daily Express тревогой по поводу популярных средств для мытья окон. Со страниц газеты он обратился к хозяйкам с призывом «принимать обоснованные решения и избегать дорогостоящих ошибок».

Покупные средства для мойки ПВХ окон могут привести к противоположному результату
Фото: Pexels by Andrea Piacquadio is licensed under CC0

По словам эксперта, некоторые средства для мытья окон из ПВХ могут привести к прямо противоположному результату – способствовать накоплению большего количества грязи и сажи. Кроме того, они часто содержат в своём составе агрессивные химические вещества, такие как отбеливатель, аммиак или абразивные ингредиенты. Эти вещества могут обесцветить ПВХ, лишить его глянцевого покрытия и сделать его липким для грязи и копоти.

«Мы видели случаи, когда эти продукты приводили к обесцвечиванию окон или удалению блестящей отделки ПВХ, что приводило к образованию текстуры, к которой легко прилипала грязь», — объяснил Дин.

Найти в продаже подходящий состав не так-то просто, но можно приготовить его самостоятельно – по рецепту Калин Брук, эксперта по организационным вопросам.

«В этом рецепте используются всего три ингредиента, и все они есть прямо у вас дома. При этом самодельное средство очищает намного лучше, чем многие покупные – от них остаются полосы, а после моей жидкости стекло немного мутнеет, но затем волшебным образом вытирается — это просто потрясающая вещь!» – поделилась она.

  • Три столовые ложки белого уксуса
  • Две столовые ложки медицинского спирта
  • 500 мл воды
  • Пустая бутылка с распылителем

Всё, что вам нужно сделать – это налить уксус и медицинский спирт в пустую бутылку с распылителем (обязательно через воронку, а то испачкаете всё вокруг). Наполните бутылку водой, закройте крышку и встряхните бутылку, чтобы перемешать. Затем распылите раствор на стекло, и он очистит окна, душевые двери и зеркала, не оставляя разводов.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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