Найдены три причины никогда больше не мыть полы горячей водой

"Дом Mail.ru" предупредил о риске порчи пола горячей водой при мытье

0:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Ни в коем случае не мойте полы горячей водой, предупредил "Дом Mail.ru". Портал привёл три причины отказаться от этой вредно, как оказалось, привычки.

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1. Вы можете испортить ваш прекрасный пол

Некоторые виды напольного покрытия, вроде ламината, паркета, мрамора, линолеума, не переносят воздействия высоких температур.

2. Разведёте в доме грибок

Горячая вода быстро испаряется, повышая влажность воздуха — отсюда грибок, плесень, опасные микроорганизмы.

3. Не добьётесь чистоты

Из-за быстрого испарения свежевымытый пол покроется безобразными разводами.

Лучше использовать прохладную или тёплую воду с соответствующим типу поверхности мягким моющим средством.