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Найдены три причины никогда больше не мыть полы горячей водой

"Дом Mail.ru" предупредил о риске порчи пола горячей водой при мытье

0:49
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Ни в коем случае не мойте полы горячей водой, предупредил "Дом Mail.ru". Портал привёл три причины отказаться от этой вредно, как оказалось, привычки.

"Дом Mail.ru" предупредил о риске порчи пола горячей водой при мытье
Фото: Pexels by SHVETS production is licensed under CC0

1. Вы можете испортить ваш прекрасный пол

Некоторые виды напольного покрытия, вроде ламината, паркета, мрамора, линолеума, не переносят воздействия высоких температур.

2. Разведёте в доме грибок

Горячая вода быстро испаряется, повышая влажность воздуха — отсюда грибок, плесень, опасные микроорганизмы.

3. Не добьётесь чистоты

Из-за быстрого испарения свежевымытый пол покроется безобразными разводами.

Лучше использовать прохладную или тёплую воду с соответствующим типу поверхности мягким моющим средством.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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