Найдены три причины никогда больше не мыть полы горячей водой

Ни в коем случае не мойте полы горячей водой, предупредил "Дом Mail.ru". Портал привёл три причины отказаться от этой вредно, как оказалось, привычки.
Некоторые виды напольного покрытия, вроде ламината, паркета, мрамора, линолеума, не переносят воздействия высоких температур.
Горячая вода быстро испаряется, повышая влажность воздуха — отсюда грибок, плесень, опасные микроорганизмы.
Из-за быстрого испарения свежевымытый пол покроется безобразными разводами.
Лучше использовать прохладную или тёплую воду с соответствующим типу поверхности мягким моющим средством.
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