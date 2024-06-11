Обязательная регистрация индивидуальных домов: новый законопроект в Госдуме

Люди, построившие индивидуальные дома, будут обязаны поставить их на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. В интервью "Российской газете" руководитель Росреестра Олег Скуфинский рассказал, как будут работать новые правила.
Скуфинский напомнил, что сейчас действует заявительный принцип. Согласно новому документу, постановка объекта на кадастровый учет и оформление прав станет обязанностью владельца. Он подчеркнул, что основная цель изменений — не штрафы, а снижение рисков для правообладателей. Для этого процедура должна быть доступной, недорогой и комфортной.
Скуфинский также отметил, что программа социальной газификации выявила множество объектов, не поставленных на кадастровый учет. Люди пользовались этими объектами, но не регистрировали их. Когда регистрация стала обязательным условием газификации, количество заявлений на регистрацию значительно увеличилось. В результате число жилых домов в Едином реестре недвижимости выросло на 48% по сравнению с 2020 годом.
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