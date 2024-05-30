Обязательная регистрация недвижимости в ЕГРН: что нужно знать россиянам

Россиян обяжут регистрировать здания

2:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Россиян обяжут регистрировать здания, сооружения и машино-места в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и ставить их на кадастровый учет. За невыполнение этих требований предусмотрены штрафы. Законопроект, подготовленный Росреестром, уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщает Telegram-канал "Движимая повестка".

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Документ также предусматривает обязательство использовать объекты капитального строительства только в соответствии с разрешенным использованием земельных участков, на которых они находятся.

Александр Домников, юрист юридического бюро "Ковенант", в интервью Циан. Журналу отметил, что проблема незарегистрированной недвижимости актуальна: в каждом регионе РФ насчитывается от 1 до 5 тысяч незарегистрированных индивидуальных жилых домов, а число других незарегистрированных построек, вероятно, еще выше.

"Владельцы не регистрируют недвижимость по нескольким причинам. Во-первых, недостаточная информированность: многие не знают о необходимости регистрации или не знакомы с процедурой. Во-вторых, бюрократические трудности: процесс регистрации может быть сложным и длительным, что отпугивает граждан. В-третьих, нежелание платить имущественный налог", — пояснил Домников.

По его мнению, решение проблемы с незарегистрированной недвижимостью увеличит налоговые поступления в бюджет и улучшит контроль за использованием земель и построек. Также это необходимо для эффективного градостроительного планирования.

"В текущей редакции законопроекта штрафы для граждан составляют до двух тысяч рублей. Вероятно, их размеры будут значительно увеличены или привязаны к стоимости незарегистрированной недвижимости", — добавил Домников.

Рауль Нуркиев, старший юрист адвокатского бюро "Пропозитум", отметил, что законопроект усиливает контроль за выполнением обязанности по государственной регистрации завершенных объектов строительства.

"Одобрение такого законопроекта положительно скажется на правовом регулировании вопросов регистрации недвижимости, так как это усилит механизмы воздействия на нарушителей и последующее привлечение их к ответственности", — заключил Нуркиев.