Тенденции рынка: почему кухонная мебель стала дороже в России в начале 2024 года

В течение первых четырех месяцев 2024 года стоимость кухонной мебели в России значительно возросла на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти данные были представлены Кариной Гудовой, руководителем департамента развития каналов продаж компании "Кухонный Двор", в интервью для "Газеты.Ru".
По мнению специалиста, увеличение цен связано не только с ростом стоимости материалов, но и с переходом к использованию продукции из стран-партнеров, что приводит к более длительным и дорогим процессам доставки. Гудова также отметила, что в начале 2024 года интерес россиян к покупке кухонной мебели был на уровне предыдущего года, но после небольшого спада во второй половине 2023 года наблюдается прирост на 12 процентов.
Эксперт предполагает, что во второй половине 2024 года цены на кухонную мебель могут вырасти на 5-7 процентов. Дополнительно на стоимость производства мебели могут повлиять повышение заработной платы сотрудников в условиях исключительно низкой безработицы и высоких процентных ставок по кредитам для предприятий.
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