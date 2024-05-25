Как мошенники обманывают пенсионеров: история жительницы Набережных Челнов

Россиянка лишилась квартиры после разговора с мошенниками

1:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Женщина из Набережных Челнов лишилась своей единственной квартиры после общения с мошенниками. По информации Управления МВД по Татарстану, неизвестные обманом вынудили пенсионерку продать свое жилье.

Фото: commons.wikimedia.org by Tobias "ToMar" Maier is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В мессенджере 66-летней женщине пришло сообщение от неизвестных, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Они выяснили, что у женщины есть сбережения и открытые накопительные счета в банках.

Позже пенсионерку позвонили, якобы из службы безопасности Центробанка, и убедили, что на нее пытаются оформить крупный кредит. Аферисты запугали женщину и вынудили взять в банках займы на сумму 550 тысяч рублей.

Через недобросовестных риелторов мошенники помогли женщине продать ее квартиру, и деньги от продажи были переведены на счета, указанные аферистами. Подозрения на мошенничество возникли у племянницы пенсионерки, которая планировала взять в долг у тети 250 тысяч рублей. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.

В другом случае, житель Амурской области остался без квартиры после того, как выпил со знакомым. Злоумышленник, зная о пристрастии друга к алкоголю, воспользовался его состоянием и заключил с ним доверенность на право распоряжения жильем.