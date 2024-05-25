Ламинат, плинтуса и кое-что ещё: откажитесь от этого всего при ремонте

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Дизайнер назвала самые непрактичные материалы для отделки жилья

0:56
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Если вы планируете ремонт в доме, обязательно ознакомьтесь с советами дизайнера Юлии Тычино — это поможет вам избежать потенциального кусания локтей в будущем.

Дизайнер назвала самые непрактичные материалы для отделки жилья
Фото: Flickr by Hannah and Simon is licensed under CC BY-ND 2.0

На страницах сетевого издания "БелНовости" она назвала самые непрактичные материалы и решения с точки зрения чистоты жилища.

Ламинат

Боится воды, лучше сделать паркетный пол или выполнить его из инженерной доски. На худой конец — если бюджет ограничен — застелите линолеумом.

Глянцевые поверхности

Пыль, разводы, отпечатки и прочие загрязнения на них особенно заметны, помните об этом!

Изобилие деталей

Лепнина, плинтусы сложного профиля, карнизы, резные фасады и прочие элементы декора скапливают пыль, при этом протирать их довольно неудобно.

Не говоря уж о том, что плинтус как элемент интерьера порядком устарел.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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