Ламинат, плинтуса и кое-что ещё: откажитесь от этого всего при ремонте

Дизайнер назвала самые непрактичные материалы для отделки жилья

0:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Если вы планируете ремонт в доме, обязательно ознакомьтесь с советами дизайнера Юлии Тычино — это поможет вам избежать потенциального кусания локтей в будущем.

Фото: Flickr by Hannah and Simon is licensed under CC BY-ND 2.0

На страницах сетевого издания "БелНовости" она назвала самые непрактичные материалы и решения с точки зрения чистоты жилища.

Ламинат

Боится воды, лучше сделать паркетный пол или выполнить его из инженерной доски. На худой конец — если бюджет ограничен — застелите линолеумом.

Глянцевые поверхности

Пыль, разводы, отпечатки и прочие загрязнения на них особенно заметны, помните об этом!

Изобилие деталей

Лепнина, плинтусы сложного профиля, карнизы, резные фасады и прочие элементы декора скапливают пыль, при этом протирать их довольно неудобно.

Не говоря уж о том, что плинтус как элемент интерьера порядком устарел.