Ламинат, плинтуса и кое-что ещё: откажитесь от этого всего при ремонте

Если вы планируете ремонт в доме, обязательно ознакомьтесь с советами дизайнера Юлии Тычино — это поможет вам избежать потенциального кусания локтей в будущем.
На страницах сетевого издания "БелНовости" она назвала самые непрактичные материалы и решения с точки зрения чистоты жилища.
Боится воды, лучше сделать паркетный пол или выполнить его из инженерной доски. На худой конец — если бюджет ограничен — застелите линолеумом.
Пыль, разводы, отпечатки и прочие загрязнения на них особенно заметны, помните об этом!
Лепнина, плинтусы сложного профиля, карнизы, резные фасады и прочие элементы декора скапливают пыль, при этом протирать их довольно неудобно.
Не говоря уж о том, что плинтус как элемент интерьера порядком устарел.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.