Названа одна деталь, которая страшно дешевит интерьер — выкиньте её немедленно!

Дизайнер призвала перекрасить плинтус или заменить его

0:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Пластиковые плинтуса катастрофически безобразят интерьер любого жилища, уверена дизайнер Юлия Тычино. Она объяснила сетевому изданию "БелНовости", чем ей не угодил этот скромный элемент отделки.

Фото: Flickr by Hannah and Simon is licensed under CC BY-ND 2.0

Во-первых, пластиковые плинтуса чаще всего белые, а значит — быстро пачкаются. Во-вторых, они, как правило, глянцевые, что выглядит ужасающе дёшево, так что даже если перекрасить, это не спасёт положение. В-третьих, сам по себе пластик — материал, который изысканным ну никак не назвать.

Тычино настоятельно рекомендует заменить пластиковые плинтуса деревянными, металлическими или керамическими.

А лучше вообще отказаться от использования плинтусов, сделав в полном соответствии со сверхактуальным ныне трендом парящие стены.