Названа одна деталь, которая страшно дешевит интерьер — выкиньте её немедленно!

Пластиковые плинтуса катастрофически безобразят интерьер любого жилища, уверена дизайнер Юлия Тычино. Она объяснила сетевому изданию "БелНовости", чем ей не угодил этот скромный элемент отделки.
Во-первых, пластиковые плинтуса чаще всего белые, а значит — быстро пачкаются. Во-вторых, они, как правило, глянцевые, что выглядит ужасающе дёшево, так что даже если перекрасить, это не спасёт положение. В-третьих, сам по себе пластик — материал, который изысканным ну никак не назвать.
Тычино настоятельно рекомендует заменить пластиковые плинтуса деревянными, металлическими или керамическими.
А лучше вообще отказаться от использования плинтусов, сделав в полном соответствии со сверхактуальным ныне трендом парящие стены.
Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и рассказал о состоянии ее здоровья.