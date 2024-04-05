Названа одна деталь, которая страшно дешевит интерьер — выкиньте её немедленно!

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Дизайнер призвала перекрасить плинтус или заменить его

0:47
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Пластиковые плинтуса катастрофически безобразят интерьер любого жилища, уверена дизайнер Юлия Тычино. Она объяснила сетевому изданию "БелНовости", чем ей не угодил этот скромный элемент отделки.

Дизайнер призвала перекрасить плинтус или заменить его
Фото: Flickr by Hannah and Simon is licensed under CC BY-ND 2.0

Во-первых, пластиковые плинтуса чаще всего белые, а значит — быстро пачкаются. Во-вторых, они, как правило, глянцевые, что выглядит ужасающе дёшево, так что даже если перекрасить, это не спасёт положение. В-третьих, сам по себе пластик — материал, который изысканным ну никак не назвать.

Тычино настоятельно рекомендует заменить пластиковые плинтуса деревянными, металлическими или керамическими.

А лучше вообще отказаться от использования плинтусов, сделав в полном соответствии со сверхактуальным ныне трендом парящие стены.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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