Эпоха освоения наступает: законопроект об обязательном использовании земельных участков

Новый законопроект о неиспользуемых земельных участках призван устранить пробелы в законодательстве. Владельцев земельных участков обяжут начать их использование в течение трёх лет, сообщает сайт aif. ru.

Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported