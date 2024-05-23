Эпоха освоения наступает: законопроект об обязательном использовании земельных участков

Россиян заставят обрабатывать заброшенные участки

Новый законопроект о неиспользуемых земельных участках призван устранить пробелы в законодательстве. Владельцев земельных участков обяжут начать их использование в течение трёх лет, сообщает сайт aif. ru.

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Как сообщает газета "Ведомости", правительство одобрило законопроект, согласно которому собственники земель должны будут приступить к их освоению в течение трех лет. Это должно повысить эффективность использования земельных ресурсов.

Кандидат юридических наук, адвокат Александр Зорин отметил, что пока трудно сказать, кого именно коснется новый законопроект, исходя из информации в СМИ.

"Мы знаем, что в течение трех лет необходимо начать использование садовых и огородных участков. Это аналогично требованиям к сельхозземлям, и здесь посыл ясен — нужно эффективно использовать земли и наказывать тех, кто допускает их запустение. Нецелевое использование земель — серьезная проблема, и за это могут изымать участки", — пояснил Зорин.

Однако, по его словам, все зависит от критериев освоения земель. Неясно, что именно должны будут делать садоводы и огородники, чтобы показать властям, что они используют свои участки по назначению.

"В законопроекте говорится, что необходимо привести участок в состояние, пригодное для использования. Конкретные критерии должно разработать правительство. Пока неясно, какими они будут. Минюст в отзыве на законопроект отметил, что участки предназначены также для отдыха граждан, и там должно быть разрешено многое. Другой вопрос — это крайние случаи, когда участок заброшен, зарос сорняками и опасными растениями, на нем сгружены отходы, что мешает соседям. Здесь все логично", — добавил адвокат.

Кроме того, по словам Зорина, законопроект устраняет существующий правовой пробел: часть 3 статьи 8.8 КоАП РФ уже устанавливает ответственность за неиспользование земель, предназначенных для строительства, садоводства и огородничества, но только если обязанность использования участка в течение установленного срока предусмотрена федеральным законом. Теперь такие случаи и сроки станут четче.