Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собчак в Каннах выделяется своими необычными нарядами, которые привлекают внимание
Ветеринары рассказали, почему кошка прижимает уши
Британский турист не выжил, катаясь на гидроцикле на Пхукете
Непогода нанесла ущерб 830 тыс. гектаров посевов в России — данные Минсельхоза
Ягода будет огонь: как использовать удобрения
Готовить окрошку россиянам стало дороже
Брокколи противопоказана к употреблению при заболеваниях ЖКТ
Четыре способа оставаться в форме при напряженном графике
Ветеринары рассказали, сколько кот проживет без еды и воды
Почему малогабаритные квартиры хотят исключить из льготной ипотеки

Маленькие квартиры исключат из льготных ипотечных программ

2:01
Недвижимость

Маленькие квартиры следует исключить из льготных ипотечных программ, считают в Счетной палате. Об этом сообщил ТАСС Сергей Пахомов, председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Аудиторы СП предложили эту инициативу еще в 2022 году, предлагая исключить из госпрограмм "однушки" и студии, оставив льготные ставки только для квартир с двумя и более комнатами.

Маленькие квартиры исключат из льготных ипотечных программ
Фото: mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Эксперты, опрошенные ТАСС, считают, что такая мера увеличила бы спрос на семейное жилье, улучшив показатели обеспеченности жильем. Однако прямой запрет на строительство малогабаритных квартир может негативно повлиять на рынок.

В Аналитическом центре "Дом.РФ" подтвердили, что такая инициатива обсуждается, и рассматривается в рамках продления семейной ипотеки до 2030 года.

Эксперты полагают, что исключение малогабаритных квартир из семейной ипотеки изменит структуру рынка жилья. Однако застройщики не откажутся от "малометражек" добровольно, поскольку не могут снизить цену "квадрата" из-за низкой маржинальности, объясняет управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов.

Запрещать строительство квартир площадью менее 33 квадратных метров пока нельзя, считает Надежда Косарева, руководитель комиссии по жилищной политике Общественного совета при Минстрое. Такие квартиры востребованы, поскольку их покупают те, кто не может позволить себе более просторное жилье даже с льготной ипотекой. Запрет приведет к уходу таких покупателей с рынка.

По оценке Сырцова, малогабаритные квартиры составляют до 15% ипотечных сделок на рынке новостроек. Запрет может переориентировать этот сегмент на вторичное жилье или аренду. Также прямой запрет может вызвать спекулятивный рост цен на компактные квартиры и апартаменты, предупреждает эксперт.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Телеведущая Лера Кудрявцева назвала юриста Екатерину Гордон абьюзером и истеричкой

Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.

Лера Кудрявцева раскритиковала Катю Гордон: абьюзер и истеричка
Садальский объяснил, почему Виктория Боня не попала на Каннский фестиваль
Станислав Садальский рассказал, почему Викторию Боню не пустили на Каннский фестиваль
Садальский высмеял компанию Собчак на Каннском фестивале: "От них фотографы разбегались"
Брюки-клёш: рекомендации по выбору подходящего фасона для разных типов фигуры
Чтобы остановить группу "Север", ВСУ кидает мощный резерв под Харьков Дмитрий Плотников "Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин Союзники, которых США защищают от МУС, не имеют права выйти из-под опеки Любовь Степушова
Когда начинать закрывать двери теплицы на ночь?
Сводка с фронта: в Часовом Яре почти освобождён "Канал", ВСУ тянут огромные резервы к Волчанску
Подтягивание с нуля на турнике: гайд-основа по тренировке
Подтягивание с нуля на турнике: гайд-основа по тренировке
Последние материалы
Ветеринары рассказали, сколько кот проживет без еды и воды
Маленькие квартиры исключат из льготных ипотечных программ
Марьям Тилляева обвинила Викторию Боню в мошенничестве
В мэрии Новосибирска рассказали, как застраховать жильё от пожара
Украсит сады и балкон: говорим об однолетнике немезия
Матча помогает бороться с бессонницей и укрепляет нервную систему
Два пожилых туриста начали "войну за шезлонги" в испанском городе
Китайские ученые выяснили, что бессмертие мозга возможно
Выбор правильного оттенка помады: советы для безупречного макияжа
Апельсиновый соус: подайте его к оладьям, сырникам или блинчикам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников