Почему малогабаритные квартиры хотят исключить из льготной ипотеки

Маленькие квартиры исключат из льготных ипотечных программ

2:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Маленькие квартиры следует исключить из льготных ипотечных программ, считают в Счетной палате. Об этом сообщил ТАСС Сергей Пахомов, председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Аудиторы СП предложили эту инициативу еще в 2022 году, предлагая исключить из госпрограмм "однушки" и студии, оставив льготные ставки только для квартир с двумя и более комнатами.

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Эксперты, опрошенные ТАСС, считают, что такая мера увеличила бы спрос на семейное жилье, улучшив показатели обеспеченности жильем. Однако прямой запрет на строительство малогабаритных квартир может негативно повлиять на рынок.

В Аналитическом центре "Дом.РФ" подтвердили, что такая инициатива обсуждается, и рассматривается в рамках продления семейной ипотеки до 2030 года.

Эксперты полагают, что исключение малогабаритных квартир из семейной ипотеки изменит структуру рынка жилья. Однако застройщики не откажутся от "малометражек" добровольно, поскольку не могут снизить цену "квадрата" из-за низкой маржинальности, объясняет управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов.

Запрещать строительство квартир площадью менее 33 квадратных метров пока нельзя, считает Надежда Косарева, руководитель комиссии по жилищной политике Общественного совета при Минстрое. Такие квартиры востребованы, поскольку их покупают те, кто не может позволить себе более просторное жилье даже с льготной ипотекой. Запрет приведет к уходу таких покупателей с рынка.

По оценке Сырцова, малогабаритные квартиры составляют до 15% ипотечных сделок на рынке новостроек. Запрет может переориентировать этот сегмент на вторичное жилье или аренду. Также прямой запрет может вызвать спекулятивный рост цен на компактные квартиры и апартаменты, предупреждает эксперт.