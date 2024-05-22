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В Дагестане начал свою работу завод по производству строительной извести

В Дагестане заработал завод по производству строительной извести

1:13
Недвижимость

В Дагестане заработал завод по выпуску строительной извести. Построила и ввела завод в эксплуатацию компания ООО "Капитал Инвест-Пром". Известно также, что завод находится в зоне инвестиционной площадки, в Каспийске. Здесь инвестор планирует развить предприятие и построить комплекс заводов. Со временем номенклатура производимого должна расшириться. Будут выпускаться: строительные смеси, железобетонные изделия, силикатные и керамические кирпичи.

В Дагестане заработал завод по производству строительной извести
Фото: www.flickr.com by Питер Крейвен is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сообщается. что общий объём инвестиций в данный проект составит 1,7 млрд рублей. На данный момент освоен 1 млрд рублей из этих денег. Также помимо уже созданных 122 рабочих мест, будет содано ещё 114. Со слов министра промышленности региона Низама Халилова, на очереди налаживание выпуска строительных смесей.

Добавим, что ввод завода по выпуску строительной извести намечался на второй квартал 2024 года. Два других объекта должны построить к 2025 году.

Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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