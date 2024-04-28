Как украсить пустую стену на кухне: топ-идеи от дизайнера Юлии Тычино

Пустая стена на кухне может создать впечатление неполноценного дизайна, как будто чего-то в интерьере не достает.
Эксперт журнала "БелНовости", дизайнер Юлия Тычино, знает, как решить эту проблему.
Специалист подчеркивает, что чтобы пустующая стена не портила общий вид кухни, ее стоит декорировать.
На вопрос о том, чем же украсить стену, Юлия предлагает использовать посуду.
Такой вид декора особенно хорош, если кухня выполнена в стиле прованс, современной классики или кантри, и дополнит интерьер, если в нем есть винтажные элементы.
Однако для декоративных целей не подойдет посуда, которая используется в повседневной жизни.
Например, для скандинавского стиля можно выбрать элементы из ротанга, которые добавят тепла и уюта.
Выбирая посуду для декорации стены, важно разместить ее так, чтобы создать цельную и гармоничную композицию.
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