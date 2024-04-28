Как украсить пустую стену на кухне: топ-идеи от дизайнера Юлии Тычино

Дизайнер советует, чем украсить голую стену на кухне

1:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Пустая стена на кухне может создать впечатление неполноценного дизайна, как будто чего-то в интерьере не достает.

Фото: Needpix.com by barskefranck (pixabay.com) is licensed under CC0

Эксперт журнала "БелНовости", дизайнер Юлия Тычино, знает, как решить эту проблему.

Специалист подчеркивает, что чтобы пустующая стена не портила общий вид кухни, ее стоит декорировать.

На вопрос о том, чем же украсить стену, Юлия предлагает использовать посуду.

Такой вид декора особенно хорош, если кухня выполнена в стиле прованс, современной классики или кантри, и дополнит интерьер, если в нем есть винтажные элементы.

Однако для декоративных целей не подойдет посуда, которая используется в повседневной жизни.

Например, для скандинавского стиля можно выбрать элементы из ротанга, которые добавят тепла и уюта.

Выбирая посуду для декорации стены, важно разместить ее так, чтобы создать цельную и гармоничную композицию.