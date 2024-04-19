Идеальные столы для маленьких кухонь: выбирайте между круглым и полукруглым

Какой формы стол выбрать для маленькой кухни

0:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Даже если вам не повезло с площадью кухни в вашей квартире и она не является самой просторной, не стоит отчаиваться. Вместо того чтобы погружаться в отчаяние, эксперт по дизайну Юлия Тычино советует внимательно подойти к выбору стола для кухни. Это позволит не только создать уютное пространство, но и сохранить функциональность и удобство помещения.

Фото: goodfreephotos.com by Yinan Chen is licensed under Creative Commons Public Domain Dedication

Каким должен быть идеальный стол для небольшой кухни? На самом деле, может быть любым.

Круглый стол

Круглая форма стола делает его более легким визуально, так как у него нет углов. Этот вариант подойдет, если вы планируете разместить стол в центре комнаты.

Полукруглый стол

Полукруглая форма стола сочетает в себе преимущества круглых столов, такие как обтекаемость, и добавляет еще одно: возможность придвинуть мебель к стене.