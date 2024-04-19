Идеальные столы для маленьких кухонь: выбирайте между круглым и полукруглым

Даже если вам не повезло с площадью кухни в вашей квартире и она не является самой просторной, не стоит отчаиваться. Вместо того чтобы погружаться в отчаяние, эксперт по дизайну Юлия Тычино советует внимательно подойти к выбору стола для кухни. Это позволит не только создать уютное пространство, но и сохранить функциональность и удобство помещения.
Каким должен быть идеальный стол для небольшой кухни? На самом деле, может быть любым.
Круглый стол
Круглая форма стола делает его более легким визуально, так как у него нет углов. Этот вариант подойдет, если вы планируете разместить стол в центре комнаты.
Полукруглый стол
Полукруглая форма стола сочетает в себе преимущества круглых столов, такие как обтекаемость, и добавляет еще одно: возможность придвинуть мебель к стене.
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