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Хозяек призвали к использованию водки в унитазе, и вот каким образом

Подсказаны два необычных моющих средства для сантехники

1:33
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Поддерживать унитаз в чистоте непросто, но крайне важно — ведь его можно с полным правом назвать лицом хозяйки. "БелНовости" советуют два не совсем обычных моющих средства для этих целей.

Подсказаны два необычных моющих средства для сантехники
Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

Водка

"Опытные хозяйки знают о том, что потенциал данного алкогольного напитка крайне широк и разнообразен. Благодаря специфическому составу водка является качественным чистящим средством. С её помощью сантехника будет блестеть так, словно вы только приобрели её", — обещает издание.

Надо разбавить водку водой 1:5, залить в ёмкость с распылителем и щедро оросить этим чудо-раствором унитаз, остатки вылить в сливное отверстие.

Выдержать 8-10 часов, пройтись ёршиком и смыть. Всё! Результатом будете довольны, гарантируют "БелНовости".

Щавелевая кислота

Подходит для особо запущенных случаев. Смешать щавелевую кислоту с дегтярным мылом, нанести на очищаемые поверхности на полчаса, смыть.

Необходимо проявлять максимальную осторожность — щавелевая кислота едкая и ядовитая. Защищайте руки перчатками, берегите глава и дыхательные пути.

Можно купить готовый состав с щавелевой кислотой — такие средства представлены в продаже в хозмагах и на маркетплейсах.

Ранее "БелНовости" советовали способ не очистки загрязнений от унитаза, но профилактики их появления.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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