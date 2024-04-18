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Удручающая статистика Росреестра: как и ожидалось, рухнули продажи новостроек в Москве

Росреестр сообщил о падении в I квартале продаж новостроек в Москве на 12%

1:11
Недвижимость

Продажи строящегося жилья в Москве в первом квартале 2024 года сократились в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 12% — до 17,9 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), сообщило столичное управление Росреестра в четверг.

Росреестр сообщил о падении в I квартале продаж новостроек в Москве на 12%
Фото: Wikimedia Commons is licensed under CC0

В то же время сегмент коммерческой недвижимости показывает развитие.

"В январе-марте сделки с коммерческой недвижимостью (12 179 ДДУ) показали прирост в 1,5 раза (+50,7%) к аналогичному периоду прошлого года (8 078 ДДУ). Однако в жилом сегменте данный показатель уменьшился на 12,4% (17 909 к 20 439 ДДУ соответственно)", — уточнил руководитель московского управления ведомства Игорь Майданов.

Ранее возглавляемая им структура отчиталась о ситуации на рынке вторичного жилья — с начала года он растёт, но медленнее, чем в прошлом году.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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