Как получить жилье в России без лишних затрат: разбираемся с военной ипотекой

Эксперты рассказали, как получить жилье бесплатно

4:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Около 25% россиян, согласно данным ВЦИОМ, выражают желание иметь свое собственное жилье в течение ближайших пяти лет. Один из самых надежных и старомодных способов достижения этой цели — сбережения на покупку квартиры или взятие ипотеки. Тем не менее, для некоторых категорий граждан нет необходимости тратить собственные средства. Эксперты рассказали о том, кто может получить недвижимость за счет государства и какие могут быть последствия такого "бесплатного" жилья, сообщает сайт aif. ru.

Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

Получение жилья "за заслуги" не является вымыслом из советского прошлого. В современной России такая возможность также существует, причем наиболее организованная система предназначена для военнослужащих. Это так называемая военная ипотека. Несмотря на впечатляющее название, заемщик практически не платит за кредитное обязательство.

Процесс довольно прост: средства накапливаются на специальном ипотечном счете военнослужащего (Минобороны, ФСБ или Росгвардия), которые можно использовать на покупку жилья или в качестве первоначального взноса по ипотеке. Если не хватает средств, заемщик может внести свои собственные сбережения. При оформлении кредита государство берет на себя обязательство выплачивать ежемесячные платежи. Заемщику приходится платить только расходы по сделке (бронирование квартиры, страховка, электронное оформление и т. д.). Некоторые банки также позволяют комбинировать эту программу с семейной и льготной ипотекой, что уменьшает ежемесячный платеж и увеличивает общий кредитный лимит, позволяя человеку приобрести более дорогостоящее жилье.

Окончательным результатом этого процесса является ипотечный кредит, который государство полностью погашает за военнослужащего. Однако это не так просто. Владение квартирой становится возможным только после отслуживания 20 лет. Увольнение с военной службы может привести к потере прав на получение жилья. Однако если служба длилась более 10 лет и человек был уволен по причине, связанной со здоровьем, возврат средств не требуется.

В остальных случаях придется вернуть первоначальный взнос и все государственные платежи, а также погасить остаток долга самостоятельно. Эти риски необходимо учитывать, пояснил юрист по недвижимости Дмитрий Молчанов.

Следовательно, военную ипотеку стоит рассматривать только для тех, кто готов служить более 20 лет. В противном случае лучше подождать с ипотекой или сохранять сбережения, равные сумме всех государственных взносов.

Чтобы получить такой кредит, необходимо быть участником системы накопительно-ипотечного жилищного обеспечения (НИС) не менее трех лет. Исключение составляют участники боевых действий, которые могут получить жилье сразу после вступления в НИС.

Некоторые участники специальных военных операций уже пользуются этой возможностью. Так, в 2024 году первым счастливым обладателем собственного жилья среди участников СВО стал военнослужащий из Новосибирской области. Однако не всё так радужно. В Челябинске участник СВО с супругой заключили договор бронирования квартиры, заплатив за это более 70 тыс. рублей. Однако когда банк утвердил объект недвижимости, застройщик изменил условия сделки, повысив цену на 1,7 млн рублей.

Сотрудникам Министерства внутренних дел предоставление жилья не так распространено, как в случае с военными, добавил юрист. Согласно действующему законодательству, это возможно лишь в определенных случаях: членам семьи сотрудника, погибшего или ставшего инвалидом в результате выполнения служебных обязанностей, а также инвалидам первой и второй группы, инвалидность которых связана с прохождением службы в МВД.