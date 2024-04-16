Россияне стали бояться селить к себе мигрантов — сдают жильё только соотечественникам

Россияне больше не хотят сдавать квартиры мигрантам, заметил риелтор

1:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Среди объявлений о сдаче жилья в аренду выросла доля с требованием к гражданству нанимателя, сообщил "РИА Недвижимости" ведущий аналитик риелторской компании "Этажи" Александр Иванов.

Фото: Сайт уполномоченного по правам человека в Московской области is licensed under Public domain

"Если раньше многие владельцы не обговаривали потрет потенциального арендатора и готовы были рассматривать любые варианты, то сейчас часть собственников стали вновь фиксировать в заявке на сдачу, что готовы сдавать своё жильё только гражданам России", — пояснил он.

Особые требования арендодателей касаются именно гражданства, а не национальности квартирантов, подчеркнул Иванов. Хотя и такие объявления ещё встречаются, но их на агрегаторах не более 6-8%.

По его прогнозам, возможное ужесточение миграционной политики не должно повлиять на рынок аренды недвижимости, потому что доля иностранцев на нём невелика.

Ранее юрист предупредила о рисках сдачи квартиры мигрантам.