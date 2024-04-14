Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Посадите на участке трициртис 
Стрижки, создающие эффект омоложения на десять лет
Где находится самый старый отель мира?
Кинологи назвали идеальное время прогулки с собакой
Как оспорить несправедливый штраф: сроки и действия водителя
Запатентован способ диагностики нановключений в нанокомпозитах
Как семена чиа помогают в похудении и укреплении здоровья кожи, костей и сердца
Даррен Стэнтон: Меган Маркл следует примеру принцессы Дианы после ухода из монархии
Как избавиться от горечи в огурцах
Три лучших растения для спальни: создайте идеальную атмосферу для здорового сна

Три лучших растения для спальни

1:05
Недвижимость » Дизайн и интерьер

В спальне растения играют не только роль украшения. При грамотном выборе они могут оказывать значительное влияние на наше здоровье. Подбор правильных растений способен улучшить качество сна и обеспечить полноценный отдых.

Три лучших растения для спальни
Фото: Own work by User:Nino Barbieri is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Алоэ — это классический вариант, который гармонично вписывается в любой интерьер. Он способствует созданию расслабленной атмосферы в спальне, помогая сконцентрироваться на отдыхе. Кроме того, это растение не только безопасно, но и полезно.

Гардения — не всегда рассматривается как идеальный выбор для спальни, что является упущением. Этот изысканный цветок не только придаст комнате эстетическую привлекательность, но также положительно воздействует на нервную систему, снижая уровень стресса и помогая бороться с беспокойством.

Лаванда всегда уместна в интерьере и способствует созданию более романтичной и уютной атмосферы. Она известна своими успокаивающими свойствами, помогая бороться с бессонницей, стрессом и нервным напряжением. Присутствие лаванды в спальне делает ее более уютной и приятной для отдыха.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как и на что живет Соседов с мамой в одной квартире после увольнения с НТВ

Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.

Сергей Соседов после увольнения с НТВ: "Я не голодаю"
Принц Гарри и король Чарльз приближаются к примирению
Король Чарльз и Принц Гарри снова вместе: семейные тайны и оливковая ветвь
Можно ли кошку оставлять одну дома надолго: оказывается, существуют пределы
Певица Наталья Подольская показала очаровательных сыновей от Владимира Преснякова
В Часов Яре армия России двигается к каналу, в Херсоне будут уличные бои Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Всего 4 упражнения, которые вам нужны для улучшения подвижности всего тела
Жену Евгения Петросяна уличили в прогулках в день, когда её дочь Матильда появилась на свет
Договориться не получилось: погасившая многомиллионный долг блогер Лерчечек начала судиться с мужем из-за имущества
Договориться не получилось: погасившая многомиллионный долг блогер Лерчечек начала судиться с мужем из-за имущества
Последние материалы
Посадите на участке трициртис 
Стрижки, создающие эффект омоложения на десять лет
Где находится самый старый отель мира?
Кинологи назвали идеальное время прогулки с собакой
Как оспорить несправедливый штраф: сроки и действия водителя
Три лучших растения для спальни
Запатентован способ диагностики нановключений в нанокомпозитах
Как семена чиа помогают в похудении и укреплении здоровья кожи, костей и сердца
Вырастет ли сакура в России: есть несколько сортов, пригодных для нашего климата
Даррен Стэнтон: Меган Маркл следует примеру принцессы Дианы после ухода из монархии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников