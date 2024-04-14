Выбор жилья: почему качество и удобство важнее ипотечных условий. Как застройщики меняют подход к продажам

Будущее жилье следует выбирать, ориентируясь на его качество и удобство, а не на условия ипотеки, утверждает Сергей Смирнов, старший партнер компании Vysotsky Estate.
По мнению эксперта, застройщики сдвинули фокус внимания потенциальных покупателей, предлагая вместо самих квартир "продажу" ежемесячного платежа по ипотеке. Среди критериев, которые по-настоящему важны при выборе жилья, Смирнов выделяет удобство планировки, качество жилого комплекса и удобное расположение.
Аналитики "Яндекс Недвижимости" отмечают замедление роста цен на новостройки в крупных городах России. По данным на март, первичное жилье в мегаполисах подорожало в среднем на 1,7 процента. В некоторых городах цены даже снизились по сравнению с февралем.
Например, в Калининграде цены на новостройки упали на четыре процента, в Перми — на 0,3 процента, а в Санкт-Петербурге — на 0,2 процента. Эксперты связывают замедление роста цен с уменьшением спроса в связи с изменением условий льготных ипотечных программ.
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