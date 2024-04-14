Выбор жилья: почему качество и удобство важнее ипотечных условий. Как застройщики меняют подход к продажам

Сергей Смирнов: лучше выбирать жилье по качеству, а не по ипотечным условиям

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Мнение

Будущее жилье следует выбирать, ориентируясь на его качество и удобство, а не на условия ипотеки, утверждает Сергей Смирнов, старший партнер компании Vysotsky Estate.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

По мнению эксперта, застройщики сдвинули фокус внимания потенциальных покупателей, предлагая вместо самих квартир "продажу" ежемесячного платежа по ипотеке. Среди критериев, которые по-настоящему важны при выборе жилья, Смирнов выделяет удобство планировки, качество жилого комплекса и удобное расположение.

Аналитики "Яндекс Недвижимости" отмечают замедление роста цен на новостройки в крупных городах России. По данным на март, первичное жилье в мегаполисах подорожало в среднем на 1,7 процента. В некоторых городах цены даже снизились по сравнению с февралем.

Например, в Калининграде цены на новостройки упали на четыре процента, в Перми — на 0,3 процента, а в Санкт-Петербурге — на 0,2 процента. Эксперты связывают замедление роста цен с уменьшением спроса в связи с изменением условий льготных ипотечных программ.