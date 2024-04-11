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Ремонт в квартире: миссия "Замена окон"

Как правильно заменить окна в квартире?

3:55
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Установка окон и ремонт. 

Как правильно заменить окна в квартире?
Фото: https://www.firestock.info/moyka-okon-window-cleaner/

Одним из важнейших этапов ремонта в квартире является замена окон, если она, конечно, требуется. Однако, следует знать, когда именно их лучше устанавливать, чтобы не нарушить предыдущие достижения ремонта. Установка окон– дело довольно шумное и пыльное, поэтому лучше не откладывать это дело на самый конец ремонта и не устанавливать окна в уже отделанной квартире. Напротив, установка окон осуществляется именно в начале ремонта, поскольку в дальнейшем, если даже окно или рама запачкается, его или её всегда можно будет легко отмыть.

Итак, мы решились устанавливать окна. Как же следует подойти к выбору поставщика?

Какие правила соблюдать при установке окон?

  1. Выбирайте надёжную компанию. У обеспеченной и респектабельной компании всегда есть свой сайт, где чётко изложены цены, комплектации и условия продажи и установки окон. Все условия должны быть понятны и прозрачны, а в случае вопросов вам должны дать исчерпывающий ответ в корректной форме. Можно прислушиваться и к совету знакомых, но при этом желательно самим поглядеть на их окна и оценить вероятность того, что ваши знакомые не совсем от чистого сердца рекомендуют вам ту или иную фирму. И вот чего точно не следует делать– так это заказывать окна у фирм, чья реклама состоит из двух тезисов о хорошем качестве и доступной цене и расклеена на заборе. И вообще, неправильно, когда вам говорят о высоком качестве их продукции– установка окон надлежащего качества– это не их заслуга– это их прямая обязанность.
  2. При установке окон ничего не оплачивайте и не подписывайте прежде установки окна. Иногда даже в солидной фирме есть условие внесения аванса– помните, согласно законодательству о защите прав потребителей вы не обязаны платить вперёд за не оказанную ещё услугу и не поставленный товар. Если же ваши поставщики будут настаивать на внесении предоплаты– это повод задуматься, а не мошенники ли они?
  3. Во время самой установки окон следите, чтобы рабочие не повредили ваше имущество– ведь предъявить обоснованные претензии к ним на этот счёт вы можете только пока они находятся в Вашей квартире. В противном случае, Вы никому ничего не докажете, что у вас было что-то повреждено или что-то пропало. При этом, однако, контроль не должен быть навязчивым и постоянным. Как правило, большинство работников, устанавливающих в квартире окна, мебелью, или ещё что-то, испытывают психологический дискомфорт, если чувствуют на себе зоркий неотрывный взгляд хозяев. Это мешает им сосредоточиться на работе. Проще говоря, «не стойте над душой» у работающего человека. Чтобы скрыть своё наблюдение, делайте вид, что не обращаете на работников никакого внимания.
  4. По окончании работ обязательно проверьте качество работ: как открывается и закрывается окно, нет ли щелей, хороша ли шумоизоляция. Желательно, чтобы при установке окна присутствовал сам хозяин. И, конечно, если окна устанавливаются в квартиру пенсионеров, пожилых людей, их близкие всегда должны быть рядом. Ведь для престарелого человека всякий ремонт, установка чего-то нового, чужие люди в квартире– это стресс, а значит, он может подписать нечто неполезное, отдать деньги вперёд, или не проверить качество выполнения работ.
  5. Если у вас имеются какие-то особые пожелания касательно окон, исходя из интерьера вашей квартиры или дома– следует заранее сообщать исполнителям свои требования, чтобы они, приехав на установку, не обнаружили, что у вас окно нестандартного размера, или вы не обнаружили, что они привезли совсем не такой стеклопакет, который вы хотели бы видеть.

Следуя этим простым правилам, вы обеспечите себя надёжными окнами, которые прослужат вам максимально долго.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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