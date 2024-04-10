Тенденции рынка жилья в Москве: стартовало лишь 12 новых проектов за первый квартал 2024 года

Количество новых жилых проектов в Москве снизилось до минимума за последние 5 лет

1:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

В период с января по март текущего года в Москве было запущено лишь 12 новых жилых проектов, сообщает аналитическое исследование компании "Метриум". Это минимальное количество за последние пять лет. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество новостроек сократилось на треть, когда в 2023 году было представлено 18 проектов. По сравнению с первым кварталом 2021 года активность застройщиков уменьшилась на 40%.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under CC0

Эксперты отмечают, что низкая активность девелоперов не является признаком долгосрочного изменения тренда. Руслан Сырцов, управляющий директор "Метриум", считает, что многие потенциальные покупатели откладывают решение о покупке квартир из-за высоких ипотечных ставок. Однако после снижения ключевой ставки Центробанком ситуация может измениться. Ожидается, что покупатели продолжат инвестировать в недвижимость и улучшать свои жилищные условия. Сырцов также предполагает, что количество апартаментов на рынке будет сокращаться из-за возвращения НДС на услуги застройщиков, которые работают над такими объектами.

В текущем году на рынок не поступило ни одного нового проекта массового сегмента, отмечают аналитики. В то же время в первом квартале 2023 года было запущено девять проектов данного сегмента.

Наибольшая активность в первом квартале текущего года наблюдалась у застройщиков, работающих в сегменте жилья бизнес-класса. За три месяца было представлено пять проектов, что на 66,6% больше, чем годом ранее. В премиальном сегменте было запущено три новых проекта, в то время как в первом квартале прошлого года не было стартовых проектов в этом сегменте. Застройщики элитного жилья вывели на рынок три проекта с начала года, в то время как годом ранее было запущено четыре элитных проекта.