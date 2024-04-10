Тенденции рынка жилья в Москве: стартовало лишь 12 новых проектов за первый квартал 2024 года

В период с января по март текущего года в Москве было запущено лишь 12 новых жилых проектов, сообщает аналитическое исследование компании "Метриум". Это минимальное количество за последние пять лет. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество новостроек сократилось на треть, когда в 2023 году было представлено 18 проектов. По сравнению с первым кварталом 2021 года активность застройщиков уменьшилась на 40%.
Эксперты отмечают, что низкая активность девелоперов не является признаком долгосрочного изменения тренда. Руслан Сырцов, управляющий директор "Метриум", считает, что многие потенциальные покупатели откладывают решение о покупке квартир из-за высоких ипотечных ставок. Однако после снижения ключевой ставки Центробанком ситуация может измениться. Ожидается, что покупатели продолжат инвестировать в недвижимость и улучшать свои жилищные условия. Сырцов также предполагает, что количество апартаментов на рынке будет сокращаться из-за возвращения НДС на услуги застройщиков, которые работают над такими объектами.
В текущем году на рынок не поступило ни одного нового проекта массового сегмента, отмечают аналитики. В то же время в первом квартале 2023 года было запущено девять проектов данного сегмента.
Наибольшая активность в первом квартале текущего года наблюдалась у застройщиков, работающих в сегменте жилья бизнес-класса. За три месяца было представлено пять проектов, что на 66,6% больше, чем годом ранее. В премиальном сегменте было запущено три новых проекта, в то время как в первом квартале прошлого года не было стартовых проектов в этом сегменте. Застройщики элитного жилья вывели на рынок три проекта с начала года, в то время как годом ранее было запущено четыре элитных проекта.
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