Правительство РФ вложило в программу по IT-ипотеке ещё 200 млрд рублей

Премьер-министр РФ Мишустин: правительство добавило 200 млрд рублей в ипотечную программу для IT-специалистов

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В ходе заседания правительства РФ премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным было заявлено, что в России увеличен лимит по IT-ипотеке на сумму в 200 млрд рублей. По словам Мишустина, соответствующее постановление уже подготовлено. Напомним, что теперь лимит программы составляет 700 млрд рублей вместо прежних 500 млрд рублей.

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Премьер-министр РФ отметил, что благодаря такой весомой прибавке, увеличится количество специалистов IT, желающих воспользоваться ипотечной программой. Михаил Мишустин проинформировал, что к настоящему моменту программой воспользовались 50 тысяч человек, а теперь смогут ещё 15 тысяч.

Сообщается, что проект постановления по увеличению лимита по ипотечной программе для IT-специалистов ранее был согласован с Минфином. Финансовый институт "Дом.РФ" теперь займётся распределением добавочного лимита между банками. Данные финансовые операции закончатся уже в апреле.

К сведению, ипотечная программа для IT-специалистов позволяет последним, купить квартиру или построить дом по 5-процентной годовой ставке. Данная ипотечная программа доступна тем, кто работает в сфере информационных технологий и имеет аккредитацию Минцифры. Данная программа будет работать до конца текущего года.