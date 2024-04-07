Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дополнительная сетка на радиаторе: плюсы и минусы, которые следует учитывать
Подборка ремонтантных сортов малины
Футболист Титов считает, что "Спартаку" нужно поменять тренера до конца сезона
Каким вещам не место в доме
Ученые из Китая разработали гидрогель, способный восстанавливать свой первоначальный вид
SHOT: коммунальные службы подали в суд на Сергея Селина из-за задолженности
Необычная дружба и семейные узы: трейлер к фильму "Мой любимый чемпион" уже в сети
Эксперты прогнозируют рост цен на бронирование жилья в России для туристов
Экспертный обзор: выбор б/у компактных кроссоверов с автоматом за 1-1,2 млн рублей
Правительство РФ вложило в программу по IT-ипотеке ещё 200 млрд рублей

Премьер-министр РФ Мишустин: правительство добавило 200 млрд рублей в ипотечную программу для IT-специалистов

1:23
Недвижимость

В ходе заседания правительства РФ премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным было заявлено, что в России увеличен лимит по IT-ипотеке на сумму в 200 млрд рублей. По словам Мишустина, соответствующее постановление уже подготовлено. Напомним, что теперь лимит программы составляет 700 млрд рублей вместо прежних 500 млрд рублей.

Премьер-министр РФ Мишустин: правительство добавило 200 млрд рублей в ипотечную программу для IT-специалистов
Фото: www.flickr.com by Злая Эрин is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Премьер-министр РФ отметил, что благодаря такой весомой прибавке, увеличится количество специалистов IT, желающих воспользоваться ипотечной программой. Михаил Мишустин проинформировал, что к настоящему моменту программой воспользовались 50 тысяч человек, а теперь смогут ещё 15 тысяч.

Сообщается, что проект постановления по увеличению лимита по ипотечной программе для IT-специалистов ранее был согласован с Минфином. Финансовый институт "Дом.РФ" теперь займётся распределением добавочного лимита между банками. Данные финансовые операции закончатся уже в апреле.

К сведению, ипотечная программа для IT-специалистов позволяет последним, купить квартиру или построить дом по 5-процентной годовой ставке. Данная ипотечная программа доступна тем, кто работает в сфере информационных технологий и имеет аккредитацию Минцифры. Данная программа будет работать до конца текущего года.

Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ответная реакция англосаксов не заставила себя долго ждать: США и Великобритания передадут Австралии атомные подводные лодки в ответ на политику Китая

Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.

США и Великобритания передадут Австралии атомные подводные лодки
Максим Галкин* показал любимое видео с сыном Гарри
Алла Пугачёва обратилась к сыну Гарри: "Позвони охране, чтобы ворота открыли"
Паника в мировом сообществе: почему ученые бьют тревогу из-за антарктических льдов
Тёплая вода с лимоном: как правильно сделать классический вариант знаменитой воды "для похудения"
Взятие Часов Яра армией РФ создаст серьёзные проблемы украинским силам Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова
Мария Погребняк честно рассказала о причинах развода с мужем-футболистом
Они готовы отдать жизнь за вас: названы породы самых верных и преданных кошек
Зепюр Брутян показала трогательные кадры игры Прилучного с подрастающим сыном
Зепюр Брутян показала трогательные кадры игры Прилучного с подрастающим сыном
Последние материалы
Каким вещам не место в доме
Ученые из Китая разработали гидрогель, способный восстанавливать свой первоначальный вид
SHOT: коммунальные службы подали в суд на Сергея Селина из-за задолженности
Необычная дружба и семейные узы: трейлер к фильму "Мой любимый чемпион" уже в сети
Премьер-министр РФ Мишустин: правительство добавило 200 млрд рублей в ипотечную программу для IT-специалистов
Эксперты прогнозируют рост цен на бронирование жилья в России для туристов
Экспертный обзор: выбор б/у компактных кроссоверов с автоматом за 1-1,2 млн рублей
Какие косметические процедуры оптимальны для весеннего ухода за кожей лица
Гейхера станет украшением сада
Эксперты рассказали, как питание собаки влияет на ее характер
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников