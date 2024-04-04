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Почему от водопровода может бить током и кто за это заплатит

В Роскачестве объяснили, как быть, если вода из крана бьёт током

1:26
Недвижимость

Если вас ощутимо дёргает током от водопровода или воды из крана, это может быть смертельно опасным. В Роскачестве объяснили, как быть в такой ситуации.

В Роскачестве объяснили, как быть, если вода из крана бьёт током
Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

Если подобные инциденты носят разовый характер — скорее всего, ничего страшного: должно быть, это с вас стекает накопившееся статическое электричество. Но когда удары током повторяются с пугающей регулярностью, нужны срочные меры.

Причины утечки напряжения на водопровод

  • соседи воруют электроэнергию;
  • неисправность контура заземления (в старых домах);
  • плохая изоляция старой проводки;
  • неисправность бытовых приборов, которые подключаются к воде: стиральной машины, обогревателя и т. п.

В любом случае срочно обращайтесь в управляющую компанию, а не пытайтесь устранить проблему самостоятельно, руководствуясь советами из интернета (зачастую неправильными).

Нормативами не урегулировано, как быстро должны отреагировать коммунальщики на подобное обращение. В Роскачестве полагают, что в течение одного-пяти дней неисправность должна быть устранена. И предупреждают: если через 10 дней ни ответа ни привета — жалуйтесь в жилинспекцию или суд.

Оплачивать ремонт будут те, на чьей территории возникла утечка: либо вы, либо соседи, либо УК — выяснится при поиске причины. Если, например, в ударах током виновато неправильное подключение вашей стиральной машинки — вам и отвечать, уж не обессудьте.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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