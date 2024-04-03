От короля к президенту: особняк короля Великобритании меняет владельца, став элитным имуществом президента Украины

Семья Зеленского купила особняк короля Великобритании

Издание EADaily сообщило о смене владельца великолепного особняка Highgrove House, расположенного на территории Великобритании.

Фото: www.flickr.com by The official photostream of the President of Ukraine is licensed under Public domain

Особняк был в собственности принца Чарльза, который в настоящее время правит страной под именем Карла III, с 1980 года. Однако в 2024 году недвижимость была продана семье президента Украины, включая само здание и прилегающий парк.

Информация основана на утверждениях бывшего дворецкого короля Гранта Харрольда, который подтвердил, что сделка была завершена 29 февраля, когда супруга Владимира Зеленского посетила Великобританию.

Смену владельца подтвердили и другие сотрудники, ранее обслуживавшие королевскую резиденцию. Большая часть персонала была сокращена 21 марта.