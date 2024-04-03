Раскрыта невесёлая участь знаменитого дома-яйца в Москве: ни продать, ни сдать

Дом-яйцо в центре Москвы подешевел вдвое, но покупателей нет

1:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Знаменитый дом-яйцо в центре Москвы подешевел вдвое, но купить его никто не решается, передаёт SHOT. Канал выяснил, кому принадлежит аляповатое сооружение.

Фото: mos.ru is licensed under CC0

В 2008 году за этот чудный образчик "Лужковской архитектуры", как его характеризует Википедия, просили 12 миллионов долларов. Предлагали художнику Никасу Сафронову, но тот не позарился. В 2019-м цену снизили до 774 миллионов рублей, а затем и до 390 миллионов. И всё равно — покупателей нет.

Объект представляет собой трёхэтажную квартиру квартирой с мансардой площадью 278 квадратных метров, оборудованную прозрачным лифтом. Есть подземная парковка на четыре места с отдельным грузовым лифтом для машин, тренажёрный зал, сауна, две ванные комнаты, четыре туалета.

По сведениям издания, изначально дом принадлежал бывшему первому зампреду Мосгорисполкома Евгению Быстрову, а после его смерти достался по наследству его детям, которые давно живут в Калифорнии и все эти годы тщетно пытаются избавиться от диковинной недвижимости при помощи риелторов.

Отсутствие покупателей на уродливое здание, неудобное для проживания, ожидаемо, но почему бы не сдать его под кафе или музей, удивился дизайнер всея Руси Артемий Лебедев в запрещённой в РФ соцсети.

"Не сдают, потому что жильцы примыкающей к нему нормальной конструкции с тем же адресом против сдачи под кафе. И управляющая компания ничего с этим сделать не может", — объяснила в комментариях его осведомлённая подписчица.