Как сделать интерьер более стильным без лишних трат: 3 простых способа

Если вам хочется оживить интерьер перед весной и добавить уютности в комнаты, не обязательно сразу думать о серьезных затратах.
Дизайнер Юлия Тычино, поделилась советами, как это сделать без излишних расходов.
В первую очередь, пора избавиться от лишнего хлама.
Отдайте, продайте или просто выбросьте все вещи, которые давно не используете.
Это поможет освободить пространство и сделать место для новых деталей.
Далее можно приступить к изменениям.
Создайте мини-сад внутри дома.
Комнатные растения не только очищают воздух, но и добавляют уюта в интерьер.
Выберите несколько неприхотливых растений и посадите их в горшки, которые гармонично впишутся в общий стиль.
Обновите текстиль.
Это может быть небольшой, но стильный коврик, который станет заметным акцентом.
Также можно добавить новые шторы, скатерть или декоративные подушки для дивана. Главное — не переборщить, выбрав один или два предмета.
Приобретите картину.
Работа молодого и талантливого художника непременно привлечет внимание гостей.
Или же попробуйте самостоятельно создать произведение искусства для украшения стены над диваном или комодом.
Кроме того, в рамки можно поместить любимые фотографии или плакаты.
Стало известно, чем полезны ежедневные приседания.