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Как сделать интерьер более стильным без лишних трат: 3 простых способа

Как обновить интерьер без лишних затрат

1:18
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Если вам хочется оживить интерьер перед весной и добавить уютности в комнаты, не обязательно сразу думать о серьезных затратах.

Как обновить интерьер без лишних затрат
Фото: commons.wikimedia.org by Crsmithscotland is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0

Дизайнер Юлия Тычино, поделилась советами, как это сделать без излишних расходов.

В первую очередь, пора избавиться от лишнего хлама.

Отдайте, продайте или просто выбросьте все вещи, которые давно не используете.

Это поможет освободить пространство и сделать место для новых деталей.
Далее можно приступить к изменениям.

Создайте мини-сад внутри дома.

Комнатные растения не только очищают воздух, но и добавляют уюта в интерьер.
Выберите несколько неприхотливых растений и посадите их в горшки, которые гармонично впишутся в общий стиль.

Обновите текстиль.

Это может быть небольшой, но стильный коврик, который станет заметным акцентом.
Также можно добавить новые шторы, скатерть или декоративные подушки для дивана. Главное — не переборщить, выбрав один или два предмета.

Приобретите картину.

Работа молодого и талантливого художника непременно привлечет внимание гостей.
Или же попробуйте самостоятельно создать произведение искусства для украшения стены над диваном или комодом.

Кроме того, в рамки можно поместить любимые фотографии или плакаты.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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