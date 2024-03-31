Эффективное расселение аварийного жилья: новые правила финансирования от Минстрой

Обнародован новый способ расселения аварийного жилья

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Предложено отбирать средства, выделенные на расселение аварийного жилья, у регионов, которые не успевают справиться с этой задачей, и направлять их в другие регионы. Новые правила распределения финансирования для решения проблемы аварийного жилья были предложены Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

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По проекту постановления правительства будет возможно перераспределение части средств, выделенных регионам на программу расселения аварийного жилья (считающееся таковым с 1 января 2017 по 1 января 2022 года), если субъекты не успевают осваивать эти средства. По информации Фонда развития территорий (ФРТ), на данный момент только 15 регионов приступили к реализации новой программы.

Согласно документу, ФРТ будет иметь возможность перераспределять средства, поступающие через него в регионы. Это решение будет принято, если в первый год реализации программы заключены государственные и муниципальные контракты на расселение менее чем половины аварийного жилья, запланированного к этому периоду. У регионов, не успевающих справиться с задачей, будут изыматься все нераспределенные бюджетные средства, пояснили в Минстрой.

Министерство планирует применять это правило ретроспективно, относительно контрактов, заключенных еще в 2023 году. Это позволит эффективно расходовать бюджетные средства, выделенные на государственную программу.