Росреестр опроверг фактический запрет на перепланировки из-за новых правил с 1 апреля

В Росреестре прокомментировали новые правила перепланировки

1:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как мы уже сообщали, с 1 апреля вступают в силу изменения в законодательстве, касающиеся перепланировки квартир. Новшества породили кривотолки в обществе и СМИ — возникли опасения, что провести перепланировку так трудно, что можно считать её попавшей под запрет, и все теперь будут делать это незаконно.

Фото: mos.ru by Мосжилинспекция

Пресс-служба Росреестра развеяла все сомнения и уточнила новые правила, пишет "Российская газета".

Порядок согласования перепланировки не изменился, поэтому говорить о фактическом запрете таких работ, как это поспешили сделать некоторые эксперты, по меньшей мере странно, подчеркнули в ведомстве.

Получать какие-либо разрешения на обычный ремонт по-прежнему не нужно, потому что он, в отличие от перепланировки, не меняет характеристик помещения.

В Росреестре опровергли также промелькнувшие кое-где утверждения о необходимости получения нового технического плана по результатам перепланировки. Наоборот, он готовится загодя, чтобы уполномоченные органы сами передали всю документацию в Росреестр.

Прогнозы о росте коррупционного рынка безосновательны, подчеркивает пресс-служба Росреестра.

Подготовка технического плана осуществляется на основании договора подряда, заключаемого на свободном рынке кадастровых работ, их выполняют кадастровые инженеры — в штате предприятия или статусе индивидуального предпринимателя.

Говорить о возможном увеличении "незаконных" перепланировок также безосновательно, поскольку закон не меняет порядок получения их согласования, подчеркивают в Росреестре.

Там надеются, что изменения сделают прозрачнее механизмы оформления перепланировок, защитят права собственников жилья и участников рынка недвижимости.