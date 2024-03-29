Можно ли не платить за квартиру, если в ней никто не живёт

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Раскрыты последствия отказа от оплаты содержания жилья

Недвижимость

В Роскачестве опровергли заблуждение о возможности отказа от оплаты содержания жилья, если оно пустует.

Раскрыты последствия отказа от оплаты содержания жилья
Фото: Управа района Люблино города Москвы is licensed under CC BY 3.0

"Платить за содержание жилого помещения придётся в любом случае, даже если собственник не проживает в квартире", — заявил заместитель начальника отдела Роскачества по защите прав потребителей Игорь Поздняков.

За несвоевременную оплату предусмотрены санкции. Сначала накопится задолженность, затем на неё начислят пени.

"Не стоит забывать, что управляющая компания при наличии долга может подать иск в суд для взыскания задолженности, — предупредил эксперт. — Но до суда лучше не доводить, а попытаться напрямую решить все проблемы с УК, например договориться о реструктуризации задолженности".

Вы не вправе не оплачивать коммунальные услуги, даже если вас не устраивает их качество, добавил Поздняков. "Даже если вам не нравится качество услуг, всё равно сначала нужно оплачивать счета, а затем их обжаловать", — заключил он.

Как это сделать законным образом, ранее разъяснила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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