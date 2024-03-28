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Не вздумайте покупать квартиру по заниженной цене — останетесь и без денег, и без крыши над головой

Риелторы предупредили о рисках при сделках с занижением цены

1:46
Недвижимость

Не вздумайте покупать квартиру по заниженной цене, предостерегли опрошенные сайтом aif.ru риелторы. Они объяснили, чем это чревато.

Риелторы предупредили о рисках при сделках с занижением цены
Фото: Mos.ru

Серые схемы предлагают недавние владельцы недвижимости, чтобы уйти от налогов. При этом в договоре указывается заниженная сумма сделки, оставшаяся часть не документируется.

"Применяют схемы с предварительными договорами купли-продажи, допсоглашениями, расписками, займами и неотделимыми улучшениями", — объясняет юрист Марина Захарова.

Соглашаться на такое нельзя ни в коем случае.

"Если мы с клиентом подбираем объект недвижимости, а продавец предлагает оформить договор с занижением цены, я сразу говорю, что это стоп-фактор. Возникают сомнения в добросовестности продавца", — говорит риелтор-практик Владимир Шмелёв.

Последствия такой сделки в случае её расторжения могут быть самыми неблагоприятными.

"Все эти расписки и обязательства, которые предлагают недобросовестные продавцы при занижении цены, никак не воспринимаются судами", — предупреждает Шмелёв.

К тому же покупатель уже не может рассчитывать на налоговый вычет в полном объёме — только на ту сумму, что фигурирует в договоре.

Если продавца объявят банкротом, то незадачливый покупатель останется и без денег, даже в пределах прописанной в договоре суммы, и без недвижимости — её в этом случае пустят с торгов, добавляет Захарова.

Продавец тоже рискует. Если обман вскроется, ему не только доначислят налог на всю сумму, которую он хотел скрыть, но и взыщут пени и штраф в 20-40% от стоимости недвижимости или от суммы невыплаченного налога. В самых криминальных случаях возможно и уголовное преследование.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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