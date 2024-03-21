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Мэр Москвы Собянин сообщил, как будут называться две новые станции метро, находящиеся в стадии строительства

Двум строящимся московским станциям метро присвоены названия

1:09
Недвижимость

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале сообщил о присвоении названий двум строящимся станциям метро. Из поста мэра следует, что на Кольцевой линии появится станция - "Достоевская", а на Троицкой линии построят станцию "ЗИЛ".

Двум строящимся московским станциям метро присвоены названия
Фото: www.mos.ru by М. Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Станция "Достоевская" будет пересадочной, на одноимённую станцию Люблинско-Дмитровской ветки. Она расположена вдоль улицы Дурова. На данный момент её только проектируют. По подсчётам, с открытием данной станции, новым маршрутом будут пользоваться свыше 200 тысяч пассажиров. В основном, это граждане проживающие в Мещанском, Тверском районе и в Марьиной Роще.

Что касается станции "ЗИЛ", то она также пересадочная на одноимённые станции будущей Бирюлёвской линии и МЦК. По местоположению станция будет находиться рядом с проспектом Лихачёва. В отличие от станции "Достоевской", станция "ЗИЛ" построена больше чем наполовину. По готовности, она будет востребована преимущественно жителями Даниловского района. По подсчётам ежедневная нагрузка на станцию будет в 105 тысяч человек.

 

Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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