Экономьте на коммунальных услугах зимой: 5 простых советов

Экономия на коммуналке зимой - 5 способов

2:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Мнение

Зимой расходы на коммунальные услуги могут увеличиться, например, из-за использования электрических обогревателей и теплых полов. Собственники могут применить простые методы, чтобы снизить финансовые затраты или избежать ненужных расходов. Специалисты из Комплекса городского хозяйства Москвы делятся советами, как это сделать.

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Совет №1: Утепление квартиры Через щели в окнах и дверях теряется много тепла, особенно в старых зданиях. Поэтому важно уделить внимание теплоизоляции квартиры. Желательно провести утепление до начала отопительного сезона или во время ремонта. Но даже зимой можно утеплить окна и двери, чтобы не терять тепло и не увеличивать расход электроэнергии.

Совет №2: Замена лампочек на энергосберегающие Энергосберегающие лампочки, хоть и дороже, окупаются за счет сокращения расхода электроэнергии. Использование таких ламп позволит снизить расходы примерно вдвое, особенно в период коротких дней зимой. Также стоит выбирать энергосберегающие варианты для новогодних украшений и включать их только в нужное время.

Совет №3: Экономия воды Важно следить за расходом воды, особенно зимой, когда увеличивается желание принимать горячий душ или готовить праздничные блюда. Рекомендуется минимизировать расход воды, не ущемляя при этом комфорт. Например, можно пересмотреть привычки использования воды при мытье посуды или выбирать душ вместо ванны.

Совет №4: Отказ от ненужных услуг Внимательно изучите счета за коммунальные услуги и откажитесь от ненужных сервисов, таких как радиоточка или домашний телефон. Хотя стоимость этих услуг невелика, к концу года сумма может быть значительной.

Совет №5: Перерасчет при отсутствии Если вы планируете отсутствовать длительное время, например, во время новогодних праздников, можно запросить перерасчет коммунальных услуг за этот период. Для этого потребуется обратиться в управляющую компанию с документальными подтверждениями отсутствия и просьбой о пересмотре счета. Подтверждением могут служить билеты, маршрутные квитанции или справки о командировке.