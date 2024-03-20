Надоело мыть окна — попробуйте это самодельное средство: месяцами будут сиять чистотой

Раскрыт рецепт средства, надолго защищающего окна от загрязнений

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мытьё окон — процедура трудоёмкая и утомительная. Но чистотой они недолго блещут после этого. Уличная грязь и пыль быстро возвращает их в безобразное состояние. Приходится вновь вооружаться ведром и тряпкой.

Фото: Pexels by Andrea Piacquadio is licensed under CC0

Бывалые хозяйки знают способ продлить чистоту стёкол, чтобы можно было мыть их намного реже. О нём рассказали "БелНовости".

Вымойте окна, как обычно вы это делаете. Можно воспользоваться покупным чистящим составом или приготовить его самостоятельно: 50 мл столового уксуса на литр воды — действует столь же эффективно.

А затем подвергните стёкла постобработке спецсредством. Рецепт прост до крайности:

смешать ложку кондиционера для волос и ложку глицерина.

Хорошо перемешанной массой натрите стёкла, после чего уберите следы, если остались, мягкой тряпкой.

В следующий раз мытьё окон понадобится очень нескоро — не ранее, чем через несколько месяцев, уверяют те, кто уже применял на практике этот лайфхак.