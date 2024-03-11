Во Флориде закончился бум спроса на жильё. Теперь дома отдают "за дёшево"

Во Флориде каждый четвёртый дом отдают со скидкой

1:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Американские риелторы открыли для себя любопытную статистику, согласно которой каждый четвёртый дом во Флориде продаётся со скидкой. Из 202 тысяч выставленных на продажу объектов, 47 тысяч продаются значительно дешевле. Риелторы объяснили эти массовые скидки закономерной корректировкой цен.

Фото: commons.wikimedia.org by chensiyuan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Специалисты по недвижимости объяснили, что во Флориде последние три года был активный спрос на недвижимость. Это произошло на фоне пандемии — американцы из крупных городов решили перебраться в штаты и Флорида оказалась одним из них. Ещё одним фактором стал рост страховки на жильё. Она за последнюю трёхлетку подскочила на 102 процента. И теперь владельцы начали избавляться от лишней недвижимости, которая стала дорого им обходиться. Масса предложений на этом общем фоне проблем и спровоцировало скидки.

Напомним, что россиянам, впрочем как и китайцам приобрести недвижимость во Флориде не удастся. Потому как для ряда стран, во Флориде действуют ограничения на покупку недвижимости.