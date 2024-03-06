Хозяйкам на заметку: как сделать, чтобы дома всегда пахло свежестью

Домохозяйкам открыли простые способы освежить воздух в жилище

0:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хозяйки знают, как важна атмосфера в доме. В прямом смысле — с точки зрения чистоты воздуха и его запаха. "БелНовости" дали несколько рекомендаций на сей счёт.

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Их удобнее применить аккурат во время уборки, и тогда ваша квартира будет ещё долго благоухать.

Погрейте ванильный экстракт в духовке в течение 10 минут — тогда в вашем доме будет запах вкусной выпечки.

Спрячьте под пакет с мусором ватные шарики, пропитанные эфирными маслами.

Натрите пол в ванной кремом для бритья.

В качестве натуральных освежителей воздуха можно использовать лавровый лист, гвоздику и другие ароматные пряности. Просто измельчите их и разложите по комнатам в чашках или полотняных мешочках.

Особенно трудно освежить воздух в прокуренной квартире. Как это сделать, мы рассказывали ранее.